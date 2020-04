Bill Withers op 81-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse zanger Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van nummers als Ain’t No Sunshine en Lean On Me.

De soulzanger stierf afgelopen maandag in Los Angeles aan de complicaties van een hartaandoening. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau AP. „We zijn kapot van het verlies van onze geliefde en toegewijde echtgenoot en vader. Hij was iemand die op zichzelf was en die mensen wereldwijd met elkaar probeerde te verbinden met zijn poëzie en muziek.”, zegt de familie.

Grammy Awards

Withers had drie Grammy Awards op zijn naam staan. Hij bracht in totaal acht albums uit, maar na vijftien jaar beëindigde hij zijn muziekcarrière. Hoewel er in de jaren daarop nog meerdere compilaties verschenen, maakte hij geen nieuwe nummers meer.

De zanger laat zijn vrouw Marcia en hun twee kinderen Todd en Kori achter. De familie hoopt dat de muziek van Withers tijdens de coronacrisis steun kan bieden. „We hopen dat zijn muziek in deze moeilijke tijd steun en vermaak kan bieden.”