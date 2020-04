Bierverkoop daalt met ruim een derde door coronamaatregelen

Als de Amerikaanse president Donald Trump de staat New York beveelt de lockdown op te heffen, weigert gouverneur Andrew Cuomo dat te doen als het nog niet veilig genoeg is vanwege het coronavirus. Dat zei Cuomo dinsdag in een interview met CNN.

„Als hij me opdraagt dat te doen op een manier waarbij de volksgezondheid in gevaar komt, zou ik het niet doen". New York is in de VS de zwaarst getroffen staat door het coronavirus.

Maandag liet Trump weten het „totale gezag" te hebben over de staten als het gaat om een reactie op het virus. Die uitspraak werd vervolgens bekritiseerd door deskundigen en verschillende gouverneurs. Volgens hen is dat namelijk niet in de grondwet vastgelegd en dus kan Trump zo'n bevel niet uitvaardigen. Doet hij dat toch, dan belooft Cuomo juridische stappen te ondernemen.