'Benefrietjes' voor elf Friese verzorgingstehuizen op Koningsdag

Sympathiek gebaar: gratis friet mét voor verzorgingstehuizen in Friesland en Limburg op Koningsdag, óók om de aardappelsector te ondersteunen.

Dit Friese 'benefrietje' is het resultaat van een samenwerking tussen lokale ondernemers, fabrikanten en de gemeente Waadhoeke. „Dit jaar krijgt de viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander door de coronacrisis een heel ander karakter’, zegt de gemeente. „De Koningsspelen, vrijmarkten en concerten gaan ook in de gemeente Waadhoeke niet door op 27 april. Om op deze dag de bewoners en personeel van verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken, delen burgemeester Marga Waanders en de wethouders de friet uit, uiteraard volgens de richtlijnen."

Campagne

De term 'benefrietje' werd eerder al bedacht door onder meer de brancheorganisatie akkerbouw die het eten van friet hoopt aan te moedigen en een originele sociale media-campagne startte. Hun doel: de aardappelboer helpen door aandacht te vragen voor het aardappeloverschot.

Uitdelen maar

De gemeente Waadhoeke, bestaande uit 41 kernen en met Franeker als hoofdplaats, ziet ook dat veel ondernemers zware tijden beleven en wil de aardappelsector ondersteunen. „De gemeente kiest deze keer daarom voor het uitdelen van patat: het zogenoemde ‘Benefrietje’. Patatfabriek Lamb Weston/Meijer en olie- en sausspecialist Levo leveren alle patat, olie en saus aan."

Elf snackwagens

De gemeente heeft contact gezocht met ondernemers die de beschikking hebben over een snackwagen, waaronder een paar cateraars en een cafetaria in Franeker. „We hebben sinds een jaar een snackwagen", zegt Patrick Spoelstra van Ythûske de Bikker op Snackkoerier. „Ik werk hier graag aan mee. Het gaat namelijk heel slecht in de verzorgingstehuizen en het personeel heeft het zwaar. Dan kun je hier geen nee tegen zetten. En de patatkar staat toch stil, de evenementen zijn afgelast."

Volgens Simon Rollingswier van Levo is een patatje dé manier om de mensen blij te maken. „Bloemen en een liedje zingen is ook hartstikke leuk, maar een patatje eten is echt een genietmoment. En het is goed voor de aardappelsector, die nu met een overschot zit." Naast de patat ontvangt ieder verzorgingshuis een extra grote fruitmand om uit te delen aan alle bewoners. Deze fruitmanden zijn samengesteld met ondernemers uit Waadhoeke.