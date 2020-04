Baby van 6 weken oud overleden aan corona

In de Amerikaanse staat Connecticut is een baby van 6 weken oud aan het coronavirus overleden. Dat heeft de lokale gouverneur Ned Lamont via Twitter later weten.

„Met hartverscheurend verdriet dat we vandaag het eerste pediatrische dodelijke coronaslachtoffer moeten bevestigen. Een 6 weken oude baby was vorige week levenloos naar het ziekenhuis gebracht en kon niet meer worden gereanimeerd", schrijft de gouverneur.

Uit onderzoek is gebleken dat het kindje besmet was met het coronavirus. „Hartverscheurend", vervolgt Lamont. „Dit lijkt een van de jongste levens ter wereld te zijn, die verloren is gegaan aan het virus."

Op één dag

Lamont benadrukt tevens dat het belangrijk blijft om thuis te blijven en zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Eerder op de dag werd bekend dat er in de afgelopen 24 uur in de Verenigde Staten 884 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Niet eerder stierven er zoveel patiënten op één dag in het land.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.