Baardmannen in barre tijden: scheren of niet?

Die goeie ouwe baard... Mannen in de zorg scheren hem met z'n allen en zonder (echt) morren af, online baardshop geeft gratis starterskit voor als je „je precious" weer „volle pijp kunt laten groeien" en heeft RIVM nog een speciaal baardadvies?

Ze zijn niet meer weg te denken uit ons straat- en social media-beeld en natuurlijk bestaan er altijd nog bezorgde moeders die waarschuwen dat mannen mét altijd iets te verbergen hebben, maar bovenal is de baard voor velen gewoon een mooi ding, dat met veel liefde en baardolie moet worden bejegend. Maar hoe praktisch en hygiënisch is het dragen slash laten groeien van een baard in deze coronatijden?

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is het heel simpel. Heb je een baard? Mooi, maar niet voor nu.

Stay bearded?

Stay Safe, Stay Healthy & Stay Bearded, luidt motto van MijnBaard.nl, de grootste Europese webwinkel voor alles wat maar met de baard te maken heeft slash wat je erin kunt doen, van balsem tot borstel en zeep. Iets wat nu, maar eigenlijk altijd al wel, goed wordt verkocht. „Hygiëne onder baardmannen is extreem groot", vertelt eigenaar Sebastiaan van der Pouw. „Veruit de meeste mannen met een baard en zeker onze klanten houden hun baard nog schoner dan dat de mensen nu hun handen schoon houden.” Zijn advies zou dan ook zijn: lekker laten staan. „Zolang iedereen maar gewoon anderhalve meter afstand houdt van je baard!”

Donderdag plaatste hij een bericht voor zijn baardbroeders die vanwege hun beroep ‘kaal’ gaan, om zo op eigen wijze een steen te kunnen bijdragen in deze tijden.

Beteuterd

De voor- en na-foto’s stromen gestaag binnen. Flinke tot uit de kluiten gewassen en bijna bewonderenswaardige baarden, soms zelfs met een artistiek krulsnorretje boven de lip maken plaats voor een gladde kin, waar slechts nog (donkere) minuscule stoppeltjes herinneren aan het goede baardleven vóór corona. De een kijkt nog beteuterder dan de ander, zonder z’n vachtje waar vaak zo lang voor is ‘gespaard’.

„Ik heb gemengde reacties gekregen toen hij eenmaal weg was. Merendeel vond het toch jammer”, schrijft iemand, die wel heel blij is met dit gebaar. „Top actie van jullie! We blijven ons best doen. Voor onze patiënten en ook voor de rest van Nederland.”

De reacties van Sebastiaan en z’n team zijn bemoedigend en vol baardjargon. „Veel sterkte en neem contact op als je je machtige baard weer kunt laten groeien, dan helpen wij je op weg!” en „Ziet er nog wel goed uit! Als je ‘m weer volle pijp kunt laten groeien, neem contact met ons op.” En bij iemand die „er helaas ook aan moet geloven": „Klote, maar goed dat je het doet! Contact ons weer als je je precious weer mag laten groeien, dan helpen wij je een handje op weg."

Hopelijk werkt hij niet in de zorg... #zonde/ GettyImages

Advies?

Het RIVM heeft geen speciaal advies voor ‘normale baardmannen’ (dus niet in de zorg werkzaam), laat een woordvoerder die soms zelf ook een baard laat staan, weten. Voor de mannen in de zorg is goed scheren nu meer dan ooit cruciaal. „Een masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht.” Al is dit niet nieuw, zegt hij ook, en dat nu heel veel mannen de baard afscheren, komt omdat ze nu verplicht mondkapjes moeten dragen en het onderdeel is van de algemene instructie in ziekenhuizen, „het goed scheren geldt al langer voor alle soorten gezichtsbescherming.”

Maar er zijn natuurlijk baarden en baarden en de Amerikaanse variant van het RIVM heeft in 2017 al een poster laten maken met daarop wat meer duiding. Bij elk type baard of snor staat aangegeven of een mondkapje zin heeft of niet. Het RIVM is dit niet van plan, „voor zover ik weet, gaan wij daar geen speciaal informatiemateriaal voor maken.”

Foto van CDC

Supertrots

Op Facebook is Sebastiaan van der Pouw van Baard.nl gaan peilen wat de heersende mening is onder ‘normale baardmannen’. „Iedereen was vrij resoluut, die baard gaat er niet af!” Kan-ie wel inkomen. „Ze zijn supertrots op hun baard en verzorgen deze met alle zorg. Elke ochtend spoelen ze hem uit en wassen ze hem onder de douche, daarna lekkere baardolie erin en een kam of borstel er doorheen halen. Vaak wordt de baard 's avonds ook weer uitgespoeld, waarna er weer baardolie in gaat voor hydratatie. Zodat de baard goed de nacht door komt.” Hij moet even lachen, „geloof me, baardmannen zijn nog erger dan vrouwen!”

Zelf heeft hij er ook een en deze groeit meer dan gestaag. Nu hij niet naar z'n maandelijkse afspraak bij de barbier gaat, slaat hij voorzichtig de hand aan zichzelf. Héél voorzichtig. „Dus puntjes bijknippen en meer niet. Ik ken genoeg verhalen van mannen die per abuis hun hele baard vernachelen en hem helemaal kort moeten scheren. Gaat mij niet gebeuren!"