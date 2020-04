Asscher: 'Idee dat het een keuze is om maatregelen te nemen is onzin'

De vraag of de economische schade die voortvloeit uit de coronamaaregelen wel opweegt tegen het redden van wat mensenlevens, is „een vals dilemma". PvdA-leider Lodewijk Asscher zei dat zondag in Buitenhof als reactie op kritische geluiden dat de lockdown te overdreven is.

Het zou volgens critici leiden tot een maatschappelijke ontwrichting die op de lange termijn tot nog meer slachtoffers leidt. Asscher zei dat „het idee dat het een keuze is om maatregelen te nemen, echt onzin is."

Nu al hoogspanning

Volgens hem realiseren de critici zich niet dat er nu zonder coronamaatregelen in korte tijd tienduizenden of honderdduizend mensen ziek worden, onder wie ook jonge mensen. „Velen van hen hebben ziekenhuiszorg nodig en de zorgsector staat nu al onder hoogspanning om de capaciteit te leveren zodat ze geen zieken hoeven te weigeren bij de intensive care, aldus Asscher.

„Als je het scenario volgt om de coronamaatregelen op te heffen, gaan er duizenden of tienduizenden mensen dood wiens leven je kunt redden." De economische effecten zijn volgens de PvdA-voorman bovendien veel groter, omdat veel werknemers ziek zullen worden.

Binnen twee jaar

Deze week raakte Jort Kelder in opspraak nadat hij tegen Omrop Fryslân zei: „Hoeveel economische schade is het redden van mensen die daarna waarschijnlijk binnen twee jaar dood waren gegaan waard? Laten we wel wezen, we zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat klinkt vrij hard, maar het is statistisch wel wat er gaande is."