Anderhalve meter-horeca mogelijk? In sommige restaurants wel

Langzaam maar zeker zullen we moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’. We staan aan het begin van de weg terug en de verwachting is dat steeds meer bedrijven – mits ze een duidelijk plan hebben – gefaseerd zullen heropenen.

Ook de horeca kan zich voorbereiden op extra maatregelen. Veel horecaondernemers zien een anderhalve meter-horeca niet zitten. Het tegengeluid komt van ondernemers die onderzoeken wat wél mogelijk is. Met de nodige aanpassingen is het volgens hen voor de horeca mogelijk om in de anderhalve meter-samenleving de deuren te heropenen.

Serveren via trolleys

De horeca is van nature een sector die draait om contact en het bieden van een goede service. Dat brengt gelijk de grootste uitdaging met zich mee: hoe wordt er uitgeserveerd in een anderhalve meter-horeca? Sterrenrestaurant De Librije in Zwolle laat speciale trolleys maken om hun gasten zo op afstand te kunnen bedienen. Gasten kunnen zelf hun borden en glazen van de trolley af pakken. Deze oplossing lijkt populair te zijn. Horeca apparatuur- leverancier Hakvoort Professional ziet de vraag naar serveerwagens toenemen.

Biefstukrestaurant Loetje pakt het iets anders aan. Daar worden zogenaamde servicetafels klaargezet waarop de bestellingen worden geserveerd. Gasten kunnen vervolgens zelf hun glazen en borden van deze servicetafel pakken. Ook de menukaarten worden alvast klaargelegd.

Dineren achter plexiglas

Anderhalve meter afstand houden is niet voor alle horecazaken weggelegd. Met voldoende vierkante meters is het makkelijk om een ruimere indeling te creëren. Door tafels weg te halen en minder zitplekken te creëren, hopen ondernemers hun zaak klaar te stomen voor een mogelijke heropening. Heel anders is dat wanneer de beschikbare ruimte compact is. Leveranciers denken daar een oplossing voor gevonden te hebben in de vorm van (transparante) afscheidingsschermen en wanden. Gasten kunnen op deze manier toch veilig en dichter bij elkaar in de buurt zitten. Restaurant De Bagatelle in het Overijsselse Mariënheem gelooft in deze oplossing en heeft het restaurant opnieuw ingericht met verrijdbare plexiglas schermen tussen de tafels.

Andere mogelijke oplossingen zijn tussenschotten die aan tafels vastgemaakt kunnen worden, roomdividers, wanden en schermen waarmee cabines rondom tafels gecreëerd kunnen worden en demontabele schermen voor aan de bar. De vraag is alleen of deze veiligheidsproducten straks zijn toegestaan in de anderhalve meter-horeca.

Bestellen via apps

Menukaarten worden continu vastgepakt en zijn hierdoor niet erg ‘corona-proof’. Ook daar hebben horecaondernemers een oplossing voor. Gasten kunnen de menukaart op hun smartphone bekijken door een QR-code te scannen en vervolgens via een bestelapp hun bestelling te plaatsen. Andere mogelijkheden zijn om de menukaart te plastificeren waardoor deze goed te reinigen te zijn of door wegwerp menukaarten aan te bieden.

Denken in mogelijkheden

De strijdlust is in de sector goed merkbaar. Ondernemers willen zo snel mogelijk weer heropenen en er het beste van maken in de anderhalve meter-horeca. Emile Hagen van brasserie Het Spiegelhuys roept collega’s op om vooral te concentreren op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Diverse ondernemers delen hun tips en creatieve oplossing om straks hopelijk weer aan de slag te gaan. Een ding is duidelijk geworden: onmogelijk is het niet, het is vooral een kwestie van wennen.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)