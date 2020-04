Amsterdams restaurant in één week drie keer beschoten

Door de komst van het coronavirus komt men niet meer in groepen bij elkaar. Dat betekent ook dat diensten in een kerk, moskee of synagoge niet door gaan. Hoe praktiseren religieuzen in deze tijd hun geloof?

Feestdagen die anders gevierd worden, geen diensten en zoveel mogelijk binnenshuis blijven. Zo verandert er ook voor gelovigen een hoop door het wereldwijde virus. Peter Nissen is hoogleraar oecumenica, theologie en religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en volgens hem heeft het coronavirus ingrijpende gevolgen voor het praktiseren van alle religies. „Een religie beleven is bij uitstek iets wat je samen met andere mensen doet: in samenkomsten, rituelen, feesten en bedevaarten. Mensen komen samen om hun religie te praktiseren in tempels, kerken, moskeeën en synagogen. Dat kan nu even niet.”

En dat zorgt er volgens de religiewetenschapper voor dat de beleving van alle religies tijdelijk wordt stilgelegd. „Niet alleen diensten kunnen niet plaatsvinden of slechts in heel kleine kring, maar ook rituelen als bedevaarten zijn tijdelijk onmogelijk. Het populaire Franse bedevaartsoord Lourdes is gesloten. In juli zou voor moslims de hadj, de grote bedevaart naar Mekka, plaatsvinden, maar het is maar zeer de vraag of dat dit jaar kan doorgaan.”