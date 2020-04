Amerikaanse felicitaties voor koning Willem-Alexander

Niet alleen Nederland stond met Koningsdag stil bij de 53e verjaardag van koning Willem-Alexander. Ook vanuit de Verenigde Staten zijn felicitaties overgekomen.

Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken, bracht gelukswensen over namens de regering en het Amerikaanse volk. Ook het Nederlandse volk werd daarbij genoemd: die kregen de beste wensen voor Koningsdag.

Nederland en de Verenigde Staten zijn standvastige partners in het streven naar democratie, veiligheid en welvaart, aldus Pompeo. Een Nederland-Amerikaanse alliantie is volgens hem nu belangrijker dan ooit in de strijd tegen het coronavirus. „Door voortdurende samenwerking en gezamenlijke vastberadenheid komen we deze uitdagende tijd te boven."

Rustig

De felicitaties van Pompeo arriveren aan het einde van een rustig verlopen Koningsdag. Agenten deelden in Nederland het afgelopen weekend en maandag in totaal 719 boetes uit. Wel waren er een aantal (Koningsdag)feestjes in woningen of tuinen, waar de politie snel een einde aan maakte.