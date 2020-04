Al honderden kaartjes voor jarige koning

Toen een familie in de Verenigde Staten de erfenis van een overleden familielid bestudeerde, ontdekten ze een schuur met daarin een Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1960. De auto had slechts 23 duizend kilometer op de teller en had al meer dan 40 jaar niet meer gereden.

Nadat een man uit het Midwesten van de VS ergens in de vroege jaren zeventig een rondje reed in de auto van zijn broer, was hij op slag verliefd op het voertuig. Later, in 1976, slaagde hij erin ook een exemplaar te kopen: een SL Roadster die al twaalf jaar uit productie was. De man parkeerde de auto uiteindelijk in een schuur in Indiana en keek er nooit meer naar om. Waarom hij dat deed, is onduidelijk.

Na het overlijden van de eigenaar werd de auto verkocht aan Gullwing Motor Cars, een verkoper die gespecialiseerd is in de verkoop van oldtimers. De dealer ontdekte dat de auto de zeldzame kleur blauwgrijs heeft, maar door de tand des tijds is de auto nu zilverkleurig.