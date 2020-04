Afgelaste deurcollectes: de nood is hoog

De goede doelen mogen door de coronacrisis voorlopig niet met collectebussen langs de deuren. Omdat dat miljoenen euro’s scheelt, rest hen niets anders dan volledige inzet op digitale kansen.

„Tik ’n euro!”, zeggen bekende sportgezichten, terwijl zij in een filmpje een ‘boks’ maken. Sportmensen als Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt, Churandy Martina, Guus Hiddink, Erik ten Hag, Ronald de Boer, Jetze Plat, Marianne Timmer en Tim Coronel doen op die manier of zij een collectebus richten op iemand die de deur opent. Maar ja, momenteel opent niemand die deur.

Shorttracker Sjinkie Knegt hoopt op een euro voor het Fonds Gehandicaptensport.

De ‘nationale sporthelden’ zetten zich in voor het Fonds Gehandicaptensport, dat deze week aan de beurt was voor de jaarlijkse collecte. Het Fonds maakt zich sterk voor 1,7 miljoen Nederlanders voor wie sport geen vanzelfsprekendheid is. Omdat de collecte moest worden afgelast, werd de campagne Tik ’n euro bedacht. Behalve de tocht langs de deuren, mist(e) het Fonds Gehandicaptensport ook evenementen waarbij de stichting als partner of goed doel verbonden is. Voorbeelden zijn de Invictus Games in Den Haag, de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy en een (kleinschalig) benefietconcert voor het Fonds zelf in de Johan Cruijff ArenA.

Half miljoen euro

Niets doen is geen optie, vindt Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport. Hij en collega’s hopen door Nederlanders 1 euro via de Tikkie-app te vragen, de schade wat te beperken. Vorig jaar kwam via de collecte aan de deur namelijk zo’n 500.000 euro binnen. „We staan niet te lang stil bij wat niet kan”, zegt Boor, „maar juist bij wat wel kan. Zo staan sporters met een handicap in het leven, maar wij als fonds ook. Het zijn onwerkelijke tijden voor iedereen. Ook voor de 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze kwetsbare groep is sporten en bewegen vaak heel belangrijk om fit en gezond te blijven.”

Verbod tot 16 mei

Het overkoepelend ‘collecte-orgaan’ in Nederland is het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), toezichthouder op 606 erkende goede doelen. Onlangs zette deze organisatie in verband met het coronavirus alle landelijke collectes on hold. Dit besluit geldt voorlopig tot en met 16 mei. „Ook vindt er geen huis-aan-huisdonateurswerving meer plaats door erkende goede doelen”, meldt het CBF. „De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop.” Woordvoerder Map van der Wilden laat weten dat het niet alleen om de rammelende bussen gaat. „Ook alle evenementen, zoals sponsorlopen en fietstochten zijn afgelast.”

37 miljoen euro

De laatst bekende collecte-opbrengst over een heel jaar in Nederland is 2018 (over 2019 heeft het CBF nog niet alle informatie binnen). Toen werd er 37.404.601 euro in de bussen ‘gegooid’. Daar zit geen eurocent digitale schenking bij. „Nee, dat is het bedrag dat aan de deur werd gegeven”, zegt Van der Wilden. Ze geeft aan dat het belang van de bus in ons land nog groot is. „De kracht van het aanbellen is dat mensen direct contact hebben. Je doneert anoniem, hoeft geen gegevens achter te laten en je weet zeker dat je niet automatisch een donateur van de collecterende partij bent.”

Een eerste oplossing? Digitaal doneren. „Daar zetten de goede doelen nu vol op in”, weet Van der Wilden. „Dat hoefden wij niet te adviseren hoor, daar kwamen de doelen zelf wel op. Ze zijn nu alleen afhankelijk van het moment dat iemand hun online actie vindt. Een collectant die thuis bij je aan belt is toch iets heel anders. Maar het zou mooi zijn als mensen nu online een gift willen doen.”

Hopen op oude niveau

„De nood is hoog”, vervolgt ze. „De goede doelen gaat dit zeker voelen. Ik kan alleen maar hopen dat we volgend kunnen terugkeren naar het oude niveau.”

De collectes die voorlopig niet mogen worden gehouden zijn die van de Hartstichting, het Nationaal Fonds Kinderhulp en het Longfonds. In de hoofdstad gaat een gemeentelijke collecte voor Dierenambulance Amsterdam niet door. Na een collectevrije periode rond Hemelvaartsdag, is de collecte van het Prins Bernard Cultuur Fonds de eerste die mogelijk weer mag doorgaan. Zeker is dat nog allerminst, net als de volgende twee richting de zomer, de collectes van het Epilepsiefonds en de Maag Lever Darm Stichting.

Foto: ANP / Roos Koole

Collecte ook door en voor corona

„Ook wij kijken naar andere nieuwe manieren om in contact te blijven met onze donateurs en de samenleving. De collecte zal online plaatsvinden”, zegt Brenda Hesseling van de Hartstichting, die in de week van 6 april aan de beurt is. „Met de online collecte vragen we een bijdrage voor onderzoek, dat moet helpen meer inzicht te krijgen over de complicaties en behandeling van coronavirus bij hart-en vaatpatiënten. Zij hebben een groter risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus en kunnen er zelfs aan overlijden. Ook bij gezonde mensen kan het virus het hart blijvend beschadigen. Het is niet bekend hoe artsen deze patiënten het beste kunnen behandelen.”

In verband met het verband tussen het coronavirus en de schade aan het hart, heeft de Hartstichting een informatielijn die momenteel ‘bovengemiddeld roodgloeiend staat’. Daarom werd op Facebook vorige week een Q&A met een cardioloog uitgezonden. Er keken ongeveer 35.000 mensen.

Pijn al gevoeld

Sommige goede doelen hebben de pijn al gevoeld. Reuma Nederland was een van de eerste instanties die niet mocht collecteren. Normaal wordt er door 40.000 collectanten meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald, liet Reuma Nederland aan Radio 1 weten. Nu werd met alle creativiteit die voorhanden was ingezet op een digitale collecte, maar een goed resultaat bleef uit: iets meer dan 30.000 euro kwam er binnen.

Gulle Friezen

De gulste gevers in ons land zijn overigens - als er wel wordt aangebeld - de Friezen. Daarna volgen de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Utrecht. De vijf gulste gemeentes, gemeten over 2018, zijn Urk, Rozendaal, Bunschoten, Zederik en Dalfsen. In plaats hun deur te openen, kunnen de gulle gevers voorlopig slechts hun laptop openklappen om een online schenking te doen.