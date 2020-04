Aantal doden door corona neemt iets toe, extra ic-bedden bezet

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2643. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 132 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's in het land.

Daarmee lag het aantal doden hoger dan een dag eerder (115). Wel nam het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen af. 189 nieuwe opnames werden er zaterdag gemeld, terwijl dat een dag eerder nog 225 was.

Kerncijfers

- Totaal bevestigde gevallen: 24.413

- Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 8386

- Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +189 (vrijdag: +225)

- Totaal bevestigde sterfgevallen: 2643

- Toename bevestigde sterfgevallen: +132 (vrijdag: +115)

- Aantal coronapatiënt op de intensivecare: 1391 (+7)

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 132 mensen zijn overleden. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

CBS

Er moet daarnaast bij benadrukt worden dat er waarschijnlijk veel meer doden als het gevolg van corona zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkte op dat er afgelopen week tweeduizend meer mensen overleden dan normaal. Dat verschil is bijna twee keer zo hoog als het aantal officieel gemelde doden door corona in die week.