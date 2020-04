Aantal doden coronavirus stijgt met 67 naar 3751

Er zijn in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus gemeld. Dit blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het totale aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus staat nu op 3751. Zondag was het aantal overledenen 83. De daling kan deels komen door een vertraging van het doorgeven van meldingen in het weekend. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen in het afgelopen etmaal is 75, een dag daarvoor waren dat er 110. In totaal zijn er 9.779 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege corona.

Niet representatief

De cijfers van het RIVM komen niet overeen met het werkelijke aantal overledenen, omdat de registratie diverse beperkingen kent. Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. Mensen die aan corona overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

In Nederland hebben nu 33.405 mensen positief getest op corona, er kwamen 750 meldingen bij in de afgelopen 24 uur. Net als bovengenoemde cijfers, zijn deze niet geheel representatief.