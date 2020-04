Aantal doden coronavirus nog net onder de 3000

Het coronavirus heeft nu minimaal 2945 Nederlanders het leven gekost. Dat meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Het RIVM heeft 122 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en. Maandag waren het er 86. Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent.

De registratie ligt steevast een of meerdere dagen achter. Dat effect is doorgaans sterker na het weekend. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken bovendien in de statistieken.

'Tweeduizend meer'

Uit CBS-cijfers over de totale sterfte in Nederland bleek vrijdag nog dat in de week tussen 30 maart en 5 april tweeduizend Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat zijn bijna twee keer zoveel mensen als het officiële aantal 'coronadoden' dat het RIVM in dezelfde week registreerde.

Het aantal mensen dat in een ziekenhuis werd opgenomen is toegenomen met 210. Maandag waren dat er 147, maar zoals gezegd: door ontbrekende cijfers in het weekend, ligt het aantal op dinsdag telkens iets hoger.

Huisartsen kunnen op de site Zorgdomein.nl coronapatiënten en -sterfgevallen uit hun praktijk melden. Dit moet een reëler beeld over Nederland teweegbrengen.

Kerncijfers

De belangrijkste kerncijfers van dit moment

• Totaal bevestigde gevallen: 27.419

• Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 8939

• Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +210 (maandag: +147)

• Totaal bevestigde sterfgevallen: 2945

• Toename bevestigde sterfgevallen: +122 (maandag: +86)

(later meer)