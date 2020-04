Aantal coronadoden in VS passeert 23.000

Het aantal doden door het coronavirus is in de Verenigde Staten is de 23.000 gepasseerd. De Amerikaanse site Worldometers, die de situatie nauwgezet bijhoudt, meldde maandag dat inmiddels 23.252 mensen aan de ziekte zijn overleden.

Gouverneur Andrew Cuomo maakte eerder al bekend dat in de staat New York inmiddels meer dan 10.000 coronadoden zijn te betreuren, de meeste in New York City. New Jersey (nu 2443 overleden patiënten) en Michigan (1602) zijn eveneens zwaar getroffen.

Afvlakkende curve

Er komen dagelijks nog veel infectiegevallen bij, maandag zeker 20.000. In New York vlakt de curve van de toename wel af. Voor Cuomo was dat reden met collega's uit vijf naburige staten in het noordoosten vooruit te kijken naar het moment dat de crisis onder controle komt.

Ze besloten een breed panel te vormen met vertegenwoordigers uit alle geledingen om een strategie te maken voor de geleidelijke opheffing van de restricties die zijn opgelegd als de tijd daarvoor rijp is. Het belangrijkste doel is de economie weer op gang te krijgen. President Donald Trump liet overigens al weten dat hij daarover de beslissingen neemt en niet de gouverneurs van de staten.

Normaliseren

Zondag kondigde de regering van Trump aan dat het 1 mei een goed moment vindt om het openbare leven in Amerika weer iets te normaliseren. Volgens vertegenwoordigers van voedsel- en medicijnen toezichthouder FDA gaat het om een streefdatum en is totaal niet zeker of de doelstelling zal worden gehaald.

FDA-commissaris Stephen Hahn zei tegen nieuwszender ABC licht aan het einde van de tunnel te zien. Er zijn volgens hem veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden om te bepalen wanneer het het veiligst zou zijn om de beperkingen op te heffen.