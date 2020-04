83 nieuwe coronadoden en dalende lijn in aantal ziekenhuisopnames

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 83 nieuwe meldingen binnengekomen over coronasterfgevallen.

Deze cijfers brengen de uitbraak van Covid-19 niet volledig in kaart. Soms wordt een sterfgeval door het nieuwe coronavirus pas na enkele dagen gemeld aan het RIVM. Ook zijn volgens de onderzoekers in werkelijkheid meer mensen besmet met het nieuwe coronavirus dan hier gemeld. Niet iedereen die misschien is besmet, wordt ook getest. Dat wordt vooral gedaan bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en bij zorgverleners. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat ook niet terug in de statistieken.

Ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 110. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn er 9704 opgenomen in het ziekenhuis en de afgelopen dagen is op dit vlak een dalende lijn te zien. In Nederland heeft het virus aan zeker 3684 mensen het leven gekost.

De teller van het aantal vastgestelde coronabesmettingen staat nu op 32.655, een toename van 1066 ten opzichte van zaterdag.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Komende dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen worden na 28 april.

De gemeenten met de meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten liggen met name in Limburg en Noord-Brabant, zoals Peel en Maas, Boekel, Cranendonck en Bernheze. Ook de gemeente Oudewater in Utrecht staat in de top 10.