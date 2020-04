66 nieuwe coronadoden, 75 nieuwe ziekenhuisopnames

Is het Brad, of is het viroloog Anthony Fauci?

Brad Pitt heeft zaterdagavond kijkers van Saturday Night Live opheldering gegeven over de omstreden adviezen van Donald Trump over de bestrijding van het coronavirus. De acteur kroop daarvoor vanuit huis in de huid van viroloog Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse nationale instituut voor infectieziekten.