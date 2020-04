5x positief nieuws: Tientallen coronavaccins in de maak en meer

Het positieve nieuws van maandag 13 april. Er zijn tientallen vaccins tegen het coronavirus in de maak, een kunstenaar maakt superhelden van zorgmedewerkers en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 13 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van maandag 13 april.

1. Tientallen vaccins tegen coronavirus in de maak

Er wordt wereldwijd gewerkt aan zeventig vaccins tegen Covid-19. In drie gevallen wordt ook al klinisch onderzoek gedaan met proefpersonen, blijkt uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Farmaceuten werken in een ongekend hoog tempo aan de ontwikkeling van vaccins tegen het virus. Het duurt normaal gesproken jaren voordat zo'n middel op de markt kan worden gebracht. Om tijd te winnen worden bijvoorbeeld de gebruikelijke dierproeven overgeslagen.

2. Kunstenaar maakt superhelden van zorgverleners

De echte superhelden zijn al onder ons, dat is de boodschap van de Britse kunstenaar Howard Lee. Hij maakte een schetsboek waarin de identiteit van superhelden als Spiderman en Captain America bekend wordt gemaakt.

Lee: „Dit werk laat zien hoeveel respect we allemaal hebben voor hen die aan de frontlinie staan. Zij nemen de risico's om onze maatschappij te laten draaien." Zijn filmpjes zijn volgens de kunstenaar erg arbeidsintensief om te maken. Een boekje kost hem ongeveer vijf dagen.

3. Vrouw betaalt boodschappen voor man zonder portemonnee

Tijdens de lockdown is boodschappen doen net even wat anders, ook in Engeland. Na lang in de rij te hebben gestaan en flink te hebben gezocht naar al zijn boodschappen, kwam een Britse man er bij de kassa achter dat hij zijn portemonnee was vergeten.

Gelukkig boffen sommigen ook in tijden van crisis met de goedheid van een ander. Een voor de winkelende man compleet onbekende vrouw bood aan zijn boodschappen te betalen. De rekening van meer dan 100 pond werd voldaan, waarop de vrouw ook nog eens besloot de boodschappen die de man voor zijn ouders en oom deed te betalen.

4. ‘Ook coronaregeling voor flexwerkers’

Het kabinet gaat alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. De speciale regeling moet de komende dagen uit de grond worden gestampt en zal honderden miljoenen euro’s gaan kosten. Dat meldt het AD.

Oppositiepartij PvdA is er de afgelopen paasdagen in geslaagd om de coalitie te winnen voor een gezamenlijk voorstel. Ook GroenLinks tekent de motie mee, waarin minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees wordt opgedragen een ‘tijdelijke, uitvoerbare regeling’ uit te werken voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering.

5. Aantal coronapatiënten op IC blijft dalen

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 20 gedaald naar 1338. Zondag waren het er 1358. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag bekend.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1283 in Nederland. Dat zijn er 19 minder dan zondag. 55 patiënten liggen in Duitsland, een minder dan zondag. De afgelopen 24 uur zijn er elf verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan zeven naar een ic.

„Het beeld van een geleidelijke daling lijkt stabiel. Dat is hoopgevend", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Er zijn vandaag twee patiënten teruggeplaatst uit Duitsland. We krijgen meer verzoeken om terugplaatsingen, ook binnen Nederland. Meestal betreft het regio’s die nog altijd overbelast zijn. Daarom kunnen we aan die verzoeken nog niet zo vaak gehoor geven. Wanneer de bezetting van ic-bedden verder afneemt, kunnen we proberen die verzoeken te honoreren."