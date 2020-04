5x positief nieuws: op bezoek dankzij hoogwerkers en F1-benefietrace

Het positieve nieuws van vrijdag 9 april. Met onder andere een online benefietrace van negenprofessionale coureurs en prachtige plaatjes van Los Angeles.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 11 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van zaterdag 11 april.

1. Nelly (71) bezoekt vriend met hoogwerker

De vriend van de 71-jarige Netty van de Langemheen mag geen bezoek meer ontvangen in het woonzorgcentrum Elim. Om toch haar lief even te kunnen zien, was er een hoogwerker geregeld, zodat ze voor het raam van zijn kamer kon komen om naar hem te zwaaien. Twee dagen lang staat er bij zowel Elim als de Schaduw een hoogwerker van het bedrijf Dekker, zodat mensen toch nog even naar hun familieleden kunnen kijken.

2. Zo ziet Los Angeles eruit zonder smog

Door de verschillende lockdowns is het dagelijkse verkeer enorm afgenomen. Het gevolg ervan is dat veel verstedelijkte gebieden in een korte tijd smog vrij worden gemaakt. Dat levert prachtige plaatjes op zo zagen we al eerder bij bijvoorbeeld het Himalaya-gebergte. Ook Los Angeles schittert nu bijvoorbeeld.

3. Online benefietraces F1-coureurs

Zaterdagavond zijn er de eerste wedstrijden in Race for The World. Het is een door negentien autosportcoureurs zelf opgezette online competitie, waarbij er geld opgehaald wordt in de strijd tegen corona. Ze hopen er zo'n 100.000 euro mee op te halen. Van de negentien coureurs komen er zes uit de Formule 1, namelijk Charles Leclerc (op de foto rechts), Alexander Albon, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell en Antonio Giovinazzi. De wedstrijden zijn te volgen via Twitch. In het tennis wordt er een soortgelijk toernooi gehouden, waaraan Kiki Bertens meedoet.

4. Ziekenhuisseries doneren apparatuur

De Britse televisieseries Holby City en Casualty doneren de beademingsapparatuur uit de show aan het NHS Nightingale-ziekenhuis in Londen. Het ziekenhuis werd eerder deze maand geopen om de extra patiëntenstroom op te vangen. De twee tv-programma's volgen het voorbeeld van de ziekenhuisseries Grey’s Anatomy en The Resident.

5. Positieve signalen Duitsland en Spanje

Onder andere vanuit Spanje en Duitsland komen er positieve signalen binnen over de gevolgen van hun coronamaatregelen. Spanje noteerde in de voorbije het laagste dodenaantal in 2,5 weken. Hetzelfde geldt voor Duitsland, waar het dodenaantal het laagste was in tien dagen tijd.