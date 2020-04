5x positief nieuws: moedermelk als coronamedicijn en meer

Het positieve nieuws van vrijdag 24 april. Amsterdam UMC gaat onderzoeken of moedermelk kan dienen als medicijn tegen COVID-19, eindelijk duidelijkheid over afloop Eredivisie en meer.

Het positieve nieuws van 24 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van vrijdag 24 april die hoop bieden.

1. Moedermelk als medicijn tegen COVID-19

Het klinkt bijna even bizar als de injectietheorie (https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/04/trump-suggereert-desinfectiemiddel-te-injecteren) van Donald Trump, maar mogelijk is moedermelk een medicijn voor kwetsbare groepen met het coronavirus COVID-19. Het zou dan gaan om moedermelk van moeders die besmet zijn geweest, waardoor de melk mogelijk antistoffen bevat. „We weten dat moedermelk pasgeboren kinderen beschermt tegen luchtweginfecties”, zegt Britt van Keulen, arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van Amsterdam UMC en betrokken bij het onderzoek . „Dat komt doordat er antistoffen in moedermelk zitten”, vervolgt ze. Amsterdam UMC gaat nader onderzoek doen en al bijna 1.000 vrouwen hebben zich aangemeld.

2. Eindelijk duidelijkheid Nederlands voetbal

Na een warrige vergadering en een onnavolgbaar staaltje besluiteloosheid is er eindelijk duidelijkheid voor Nederlandse voetbalclubs- en fans over de eindstand in de competitie. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft besloten dat er dit seizoen geen promotie/degradatie wordt toegepast. ADO Den Haag en RKC Waalwijk blijven daardoor behouden voor de eredivisie, terwijl SC Cambuur en De Graafschap niet promoveren. Dat meldt Voetbal International (https://www.vi.nl/nieuws/knvb-besluit-ado-en-rkc-blijven-erin-geen-promotie-cambuur-en-de-graafschap).

3. Wesley Sneijder zet oranje hart in voor Voedselbank

Het virtuele koningsdagfestival KingsdayVR (https://kingsdayvr.com/) hoeft op Koningsdag niet langer entree te heffen om geld op te halen voor de Voedselbanken. De tickets worden door niemand minder dan Wesley Snijder ter beschikking gesteld, meldt de organisatie. Sneijder is zelf als avatar aanwezig tijdens het live-evenement, dat zich in virtual reality afspeelt op de Dam in Amsterdam. Mensen met een VR-bril krijgen dus gratis toegang tot het festival. Wel hoopt Sneijder dat ze in ruil hiervoor zelf alsnog een donatie aan de Voedselbank zullen doen middels een Tikkie-link. De voormalig profvoetballer heeft zich al eerder ingezet voor de Voedselbanken, die door de coronacrisis in zwaar weer zitten.

4. Minder dan 1000 mensen op intensive care

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlanders met het coronavirus op IC-afdelingen liggen er 922 in Nederland en 41 in Duitsland. Op de intensive cares liggen verder 388 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus.

5. Nederlandse artiesten zingen op stoep voor ouderen

Ali B, Glen Faria, Gerard Joling, Wolter Kroes en Ronnie Flex geven maandagmiddag op Koningsdag miniconcerten voor ouderen. Ze gaan individueel op de stoep van woonzorgcentra door heel Nederland voor de bewoners optreden. Een optreden is om 15.00 uur live te volgen via een livestream op de Facebookpagina van de VriendenLoterij.

https://www.facebook.com/VriendenLoterij/posts/3837030406367577