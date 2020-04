5x positief nieuws: miljoenen mondkapjes van Nederlandse bodem en meer

Het positieve nieuws van donderdag 9 april. Miljoenen medische mondkapjes van Nederlandse bodem, kunstmatige intelligentie gaat de strijd aan met het coronavirus en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 9 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van donderdag 9 april.

1. Kunstmatige intelligentie ingezet voor bestrijding coronavirus

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat gebruik van maken van een slim computersysteem dat volautomatisch kijkt hoe erg de longen van coronapatiënten beschadigd zijn geraakt. Het programma heet PulmoFast-CTSS. Het kijkt middels kunstmatige intelligentie (AI) naar CT-scans van de longen en geeft dan aan hoeveel longweefsel aangetast is. Dit kan artsen helpen bij de behandeling van coronapatiënten, aldus het Maasstad Ziekenhuis. PulmoFast-CTSS is ontwikkeld door het bedrijf Holland AI van Ayoub Charehbili.

2. Miljoenen medische mondkapjes van Nederlandse bodem

De productie van miljoenen mondkapjes in Nederland begint vorm te krijgen. Voor het einde van april is het de bedoeling dat er in Nederland wekelijks miljoenen medische mondkapjes worden geproduceerd. Dat begint bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer, zo is bevestigd door de topmannen van deze bedrijven.

3. China werkt aan verbod op consumptie van katten en honden

China wil het opeten van honden en katten verbieden. Dat blijkt uit een lijst die is gepubliceerd waarop staat welke dieren mogen worden gefokt voor consumptie. Honden en katten staan daar niet meer op, vossen en struisvogels bijvoorbeeld nog wel. Lees hier meer.

4. Creatieve initiatieven tijdens Pasen ‘the social distancing edition’

Het paasweekend staat voor de deur en voor het eerst in jaren ga je niet bij vrienden of familie op bezoek. Maar, zoals je wellicht al vaker hebt gezien tijdens de coronacrisis, zijn er allerlei positieve initiatieven op poten gezet. In navolging op de inmiddels bekende Berenjacht wordt er bijvoorbeeld een Paaseierenjacht geïnitieerd door een Facebook-groep, restaurants bezorgen paasbrunches thuis, politie in het oosten van Nederland organiseert een virtuele speurtocht en vrijdagavond livestreamt het Concertgebouw de Matth ä us-Passion . Kijk hier voor meer creatieve paasinitiatieven.

5. Bierbrouwers produceren desinfect voor de Voedselbank

Over mooie initiatieven gesproken. Two Chefs Brewing en The Stillery hebben de handen ineengeslagen om zich in te zetten tijdens de coronacrisis. Van hun enorme voorraad bier hebben ze een desinfecterend middel gemaakt. De desinfecterende vloeistof bevat 80 procent alcohol en wordt bereid volgens een recept van de World Health Organisation. De ‘handalcohol’ is in Nederland enkel vrijgegeven voor levering aan hulpverleners in de frontlinie. Sinds gisteren wordt het middel verspreid bij de Voedselbank.