5x positief nieuws: medicijn doodt coronavirus in lab en meer

Het positieve nieuws van maandag 7 april. Medicijn doodt coronavirus in laboratorium, gratis vogelcursus voor thuiszitters en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 7 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van dinsdag 7 april.

1. Aziatische bevolking klaar met dierenmarkten

Het besef dat obscure dierenmarkten niet oké zijn, dringt tijdens de coronacrisis eindelijk door bij de Aziatische bevolking. Uit een onderzoek van het Wereldnatuurfonds blijkt dat 80 procent van de bevolking in Zuidoost-Aziatische landen een verbod op de zogenoemde wildlife markets als oplossing ziet voor het voorkomen van een nieuwe pandemie in de toekomst. Het nieuwe coronavirus is zo goed als zeker uitgebroken op een dergelijke markt in Wuhan. 84 procent van de ondervraagden gaf aan nooit meer een dier te kopen op een markt.

2. Medicijn doodt coronavirus in lab

Een medicijn dat normaal gesproken parasieten bestrijdt, is in staat binnen 48 uur het coronavirus COVID-19 te doden. Dat concluderen wetenschappers van de Monash University in Australië op basis van onderzoek in een laboratorium. „Een enkele dosis kan in 48 uur tijd al het virale DNA verwijderen. Na 24 uur was er tijdens tests zelfs al sprake van een overduidelijke afname van het virus”, aldus onderzoeker Kylie Wagstaff. Dat het medicijn het coronavirus kan doden in een laboratorium biedt hoop, maar of het ook werkt in het menselijk lichaam valt nog niet te zeggen. Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen. Het gaat om het middel ivermectine, dat al is goedgekeurd als veilig medicijn. Het onderzoek is gepubliceerd in wetenschapstijdschrift Science Daily.

3. ‘Nul coronadoden in China’

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is er in het afgelopen etmaal in China niemand overleden aan corona. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Wel zijn er 32 nieuwe ziektegevallen bijgekomen. Er worden twijfels getrokken bij cijfers uit China, maar hiermee moet je het doen. Feit is dat de Chinese stad Wuhan, waar het virus is uitgebroken, deze week de laatste beperkingen op het openbaar leven opheft. Dit gebeurt na een strenge lockdown van meer dan tweeënhalve maand.

De vogelbescherming leert je niet alleen vogels, maar ook geluiden herkennen. | Foto: ANP / Olaf Kraak

4. Gratis vogelcursus voor thuiszitters

Je zit tegenwoordig ongetwijfeld vaker in de tuin of op je balkon te kijken naar alle vogeltjes die voorbij vliegen. En dan frustreert het je vast dat je niet weet wat voor vogeltjes dat zijn. De Vogelbescherming schiet te hulp en biedt gratis vogelcursussen aan. Je leert niet alleen vogels, maar ook geluiden herkennen. Meld je hier aan.

Robèrt van Beckhoven. | Foto: ANP / Levin den Boer

5. Robèrt van Beckhoven trakteert de zorg

Als ambassadeur van WeCareNL heeft Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven achthonderd cadeaubonnen ter waarde van 25 euro uitgedeeld aan Brabantse zorghelden. Dat maakte het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg dinsdag bekend. „De inzet vanuit de zorg is fantastisch. Ze werken zo hard en dat waardeer ik enorm. Zowel in de ouderen- en gehandicaptenzorg als in de ziekenhuizen. Deze bonnen hebben de zorghelden echt verdiend", aldus het Heel Holland Bakt-jurylid. Met de bonnen kan het zorgpersoneel, als de situatie het toelaat en de horeca weer open kan, een gezellig avondje uit.