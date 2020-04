5x positief nieuws: Ikea deelt recept Zweedse balletjes en meer

Het positieve nieuws van dinsdag 21 april. IKEA deelt het recept van Zweedse balletje voor thuiszitters, het aantal Nederlandse coronapatiënten op IC-afdelingen daalt snel en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 21 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van dinsdag 21 april die hoop bieden.

1. Topsporters mogen weer trainen

Topsporters mogen in Nederland na 28 april weer trainen. Daar zitten wel voorwaarden aan verbonden en trainingen mogen alleen individueel. „Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels om de voorwaarden nader uit te werken", aldus het OMT in het advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Topsporters zoals Epke Zonderland mogen weer trainen als de anderhalve meter afstand maar bewaard wordt. | Foto: ANP

2. Snelle daling aantal coronapatiënten op de IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is snel gedaald. Het zijn er nu 1.087. Dat zijn er 71 minder dan op maandag, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag. „Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Lees hier meer.

3. Corona Check App beschikbaar

Vanaf vandaag is de Corona Check App beschikbaar. Deze app is ontwikkeld door het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis. De app kan inschatten hoe waarschijnlijk het is dat een gebruiker besmet is met het coronavirus COVID-19. Op basis van de app start er tevens een proef om gebruikers daadwerkelijk te testen op het virus. De app is beschikbaar via Android en iOS.

4. IKEA deelt recept Zweedse balletjes

Dan positief nieuws voor de thuiszitters die niet meer weten wat ze moeten koken. IKEA heeft het recept van de iconische Zweedse balletjes, inclusief de roomsaus, gedeeld met de wereld. De bereidingswijze is geïllustreerd op een manier die je kent uit de instructieboekjes van die IKEA-kasten die je nooit in elkaar krijgt.

5. Ook reizigers uit moeilijke gebieden komen nu terug

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken komen gestrande reizigers in „moeilijke locaties" nu ook terug. Ruim 8000 Nederlanders zitten nog vast in het buitenland door de coronacrisis. Deze week kwam een aantal reizigers terug uit Peru en er staan nog vluchten naar Afrikaanse landen, waaronder Egypte, op de planning. Ook gaan er nog vliegtuigen naar Turkije en de Canarische Eilanden om mensen op te halen, aldus Blok. De meeste reizigers zitten nog vast in Marokko, ongeveer 3.000 mensen. Blok is nog steeds in gesprek met de Marokkaanse regering over de terugkeer van in elk geval de meest schrijnende gevallen.