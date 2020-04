5x positief nieuws: EO in actie voor sekswerkers, mondkapjes en meer

Het positieve nieuws van maandag 20 april. Het koningspaar laat hun speciale 'coronawerkkamer zien', de eerste mondkapjes uit China zijn toegekomen uit China, Australische rugbyers leveren maandenlang 60 procent loon in, kleine winkels mogen in Duitsland weer open en EO en Leger des Heils in actie voor sekswerkers.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

HET POSITIEVE NIEUWS VAN 20 APRIL

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken we naar positief nieuws. Op de lichtpuntjes kun je teren. Dit zijn de vijf hoopgevende nieuwsfeiten van maandag 20 april.

1) Koningspaar laat 'coronawerkkamer' zien

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima blijven net als de rest van Nederland zoveel mogelijk thuis. Handen schudden en officiële bezoekjes zijn er voor het koningspaar niet bij. Wel gaven ze een fotograaf een inkijkje in hun eigen werkkamer op Paleis Huis ten Bosch. Daaruit blijkt onder meer dat ze beiden hun tablet op een standaard gemonteerd hebben. zodat ze hem niet hoeven vast te houden.

Koningin Maxima: | Foto: ANP

2) Eerste mondkapjes vanuit China aangekomen in Nederland

Er is al veel te doen geweest over de mondkapjes. Vandaag zijn er honderdduizenden mondmaskers toegekomen op Schiphol vanuit China, samen met tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen. De middelen moeten hulpverleners beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren.

3) Australische rugbyers leveren maandenlang 60 procent loon in

De Australische toprugbyers zijn akkoord gegaan met een flinke loonsverlaging. Tot eind september leveren ze gemiddeld 60 procent van hun salaris in, zo meldde directeur Justin Harrison van de spelersvakbond RUPA. Er gingen enkele weken van pittige onderhandelingen aan vooraf. De sport lijdt zwaar onder de coronacrisis. Zo wordt er sinds half maart niet meer gespeeld. „De onmiddellijke aandacht moet nu uitgaan naar behoud van onze sport op lange termijn en met deze overeenkomst kunnen de spelers daar een belangrijke bijdrage aan leveren", zei Harrison.

4) Kleine winkels in Duitsland mogen weer open

Er is licht aan het einde van de tunnel. Overheden over de hele wereld kijken inmiddels hoe ze de lockdownmaatregelen kunnen versoepelen. In Nederland horen we dinsdag pas of er maatregelen versoepeld worden, maar in andere landen is het al zover. Zo mogen in Duitsland de kleine winkels weer open. Noorwegen kiest er dan weer voor om kleuterscholen te openen.

5) EO en Leger des Heils in actie voor sekswerkers

Het EO-jongerenmerk BEAM komt deze week samen met het Leger des Heils in actie voor vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis geen inkomsten hebben. Dit maakte de EO maandag bekend. De actie maakt deel uit van de EO Metterdaad-campagne 'Corona raakt ons allemaal'. „Het helpt mensen in de prostitutie enorm als ze financiële steun krijgen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien", zegt hoofdredacteur Maarten Vermeulen van BEAM. „Denk hierbij aan onderdak, eten, een telefoonkaart of een treinkaartje."

De inzamelingsactie begon maandag en loopt tot en met vrijdag. Op de eerste dag is er al meer dan 9000 euro ingezameld.