5x positief nieuws: drie vaccins al getest op mensen en meer

Het positieve nieuws van dinsdag 14 april. Er zit schot in de vaccins tegen COVID-19, Serious Request: Never Walk Alone trapt af en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 14 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van dinsdag 14 april.

1. ‘Het virus wordt moe’

Ook de aanpak van onze zuiderburen voor indamming van het coronavirus lijkt te werken. „Het virus wordt moe”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in België. Dit zei hij naar aanleiding van de dalende trend in het aantal ziekenhuisopnames in het land.

2. Drie COVID-19 vaccins al onderzocht op mensen

Uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat er wereldwijd wordt gewerkt aan liefst zeventig vaccins tegen COVID-19. Drie daarvan worden zelfs al getest op mensen, wat betekent dat ze in een vergevorderd stadium zitten. CanSino Biologics uit Hongkong, een bedrijf dat samenwerkt met de Chinese Universiteit, is het wat betreft het ontwikkelingsproces. Twee bedrijven uit de Verenigde Staten, Moderna en Inovio Pharmaceuticals, zijn ook al begonnen met onderzoek op proefpersonen.

3. Serious Request: Never Walk Alone begint goed

De kick-off-uitzending van de speciale corona-editie van Serious Request trok op NPO1 maandagavond 834.000 kijkers. Op de radiozender is Serious Request: Never Walk Alone inmiddels van start gegaan. Dj's draaien daarvoor tot en met zaterdag verzoekplaten die luisteraars tegen betaling hebben aangevraagd. Alle opbrengsten gaan naar het Rode Kruis voor steun tijdens de coronapandemie. Op tv is er tot en met vrijdag dagelijks een update te zien op NPO 1 met onder meer verhalen van vrijwilligers van het Rode Kruis en bijzondere momenten uit de radio-uitzendingen. Op zaterdag wordt de afsluitende show uitgezonden. Dan wordt bekend hoe veel er is opgehaald met de actie.

4. Klimaatonderzoekers grijpen hun kans

Wetenschappers van het KNMI profiteren van de blauwe luchten nu er nauwelijks vliegtuigen zijn die condens-strepen en daarmee bewolking veroorzaken. Het sterk verminderde vliegverkeer is volgens het KNMI een unieke kans om onderzoek te doen naar een atmosfeer met weinig vliegtuigstrepen. Vliegtuigstrepen ontstaan door de uitstoot van waterdamp en roetdeeltjes. De waterdamp uit de vliegtuigmotoren bevriest hoog in de atmosfeer, op zo'n 10 kilometer hoogte waar het 40 graden vriest. De strepen kunnen na enkele minuten verdwijnen of uren in de lucht blijven hangen als de lucht vochtig is. Vliegtuigstrepen hebben invloed op het klimaat, schrijft het KNMI. De impact van vliegtuigstrepen op het klimaat wordt door wetenschappers groter geschat dan de invloed van de CO2 die vliegtuigen uitstoten.

5. Veel steun voor groene herlancering economie

Europarlementsleden, ministers en ondernemersorganisaties roepen in een opiniestuk in verschillende Europese kranten op tot een meer duurzame herlancering van de economie na de corona-crisis. Ze willen investeringsoplossingen die in lijn zijn met de klimaatdoelstellingen. „Als we de economie in de verkeerde richting herlanceren, zullen we nog harder tegen de muur van de klimaatcrisis botsen", aldus de initiatiefnemers, die steun krijgen van zo'n 200 politici, ngo's en grote internationale bedrijven, zoals L'Oreal, Ikea en H&M. „Daarom bundelen we de krachten."