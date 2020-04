5x positief nieuws: Disneyland doneert medische spullen en meer

Het positieve nieuws van vrijdag 3 april. Nederland is hard op weg naar de 2.400 IC-bedden, Baby Tyler is ontslagen uit het ziekenhuis en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 3 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van vrijdag 3 april.

1. Hard op weg naar 2.400 IC-bedden

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt dat de Nederlandse ziekenhuizen „goed op weg” zijn om zondag of uiterlijk begin volgende week de maximale capaciteit van 2.400 bedden te bereiken. De Nederlandse ziekenhuizen tellen op dit moment 2.100 IC-bedden. Het aantal Nederlanders dat op een intensive care-afdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1.324. Dat zijn er 51 meer dan donderdag. De stijging is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in lijn met de verwachtingen. Gommers hoopt dat het aantal nieuwe IC-patiënten per dag blijft afnemen. „Bijvoorbeeld naar zo'n 30 patiënten per dag. Dan zit je pas over twintig dagen op die top van 2.400 en is er tijd om misschien nog ergens een extra bed te vinden", zei hij in zijn dagelijkse persconferentie.

2. F1-team Mercedes ontwikkelt beademingsapparatuur

Formule 1-renstal van Mercedes gaat beademingsapparatuur ontwikkelen om de zorg in Groot-Brittannië bij te staan in strijd tegen het coronavirus. De renstal heeft groen licht en gaat samenwerken met meerdere partijen. De Britse regering heeft een bestelling geplaatst voor 10.000 ventilatoren bij een tijdelijk samenwerkingsverband dat bestaat uit de zeven Britse Formule 1-teams, Airbus, BAE Systems en Ford.

3. Mark Rutte: ‘Kapsel Grapperhaus altijd nog een optie’

Valt er nog wat te lachen in de Tweede Kamer? Zeker. Politici maken zich ‘zorgen’ over de gevolgen voor hun kapsel nu kapsalons dicht zijn en kappers ook niet aan huis kunnen knippen wegens het coronavirus. Het haar van onze premier „heeft de neiging uit te groeien tot zo'n legtegel" en ook vicepremier Hugo de Jonge vreest voor de „coupe-corona". „Het zit nog fantastisch", zegt premier Mark Rutte op een vraag over zijn eigen kapsel in de persconferentie vrijdagmiddag. „Maar er komt een moment dat het onhoudbaar wordt. Ik kan altijd nog terugvallen op het Grapperhaus-model", grapt de premier over de kale justitieminister. „Daar heb ik de kapper niet voor nodig.”

4. Baby Tyler ontslagen uit ziekenhuis

Heel Nederland leefde de afgelopen dagen mee Baby Tyler, een met het coronavirus besmette baby. Positief nieuws: de baby is ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het goed. Dat heeft zijn familie laten weten.

5. Disneyland doneert medische benodigdheden

Disneyland Parijs stelt zich solidair op in deze tijden van crisis. Het attractiepark doneert meer dan 100.000 medische benodigdheden aan het Rode Kruis, waaronder mondmaskers, haarnetten en schoenhoezen. „Ondanks de ongekende beslissing om Disneyland Paris te sluiten, blijven we proberen om het verschil te maken”, zegt Disneyland Parijs in een statement. Ook andere Disneyparken doneren medische benodigdheden.