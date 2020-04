5x positief nieuws: China pakt het eten van honden aan en meer

Het positieve nieuws van donderdag 2 april. China pakt het eten van honden en katten aan, dalende lijn in Brabant, Cubaanse helden en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 2 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van donderdag 2 april.

1. Chinese stad Shenzhen verbiedt het eten van honden en katten

Het indammen van het coronavirus is één ding, het aanpakken van de bron een tweede. In de Chinese stad Shenzhen is een eerste stap gezet met een verbod op het eten van katten en honden. Daarmee is het de eerste stad in China met deze nieuwe wet, meldt BBC. In China worden volgens Humane Society International (HSI) jaarlijks 30 miljoen honden gedood voor consumptie, om over dieren als katten en vleermuizen maar te zwijgen. De handel en consumptie van illegale dieren in China wordt gezien als de grootste bron van het overbrengen van infectieziekten van dier op mens. Vanaf 1 mei treedt de nieuwe wet in Shenzhen in werking. Eerder beloofde de Chinese overheid al een strengere aanpak op de handel in illegale dieren.

2. Harry Potter-luisterboek gratis te streamen

J.K. Rowling heeft het eerste boek van Harry Potter gratis beschikbaar gesteld als luisterboek. Dit is het nieuwste initiatief uit een grotere reeks initiatieven van J.K. Rowling en vrienden, die op deze manier wat voor thuiszitters hopen te betekenen. Ideaal voor dat dagelijkse ommetje, in het geval je door al jouw podcasts heen bent. Luister hier Harry Potter and the Philosopher’s Stone, voorgelezen door Stephen Fry.

3. Cuba stuurt wéér medische brigade naar Zuid-Europa

Het is allang geen hulp uit onverwachte hoek meer. Voor de derde keer heeft Cuba, een land met uitzonderlijk veel artsen, een medische brigade naar Zuid-Europa gestuurd om te helpen tijdens de coronacrisis. Ditmaal gaat het om een groep van 39 professionals, die zich de komende tijd gaan inzetten in Andorra en omstreken. Luister hier meer over de verborgen geschiedenis van de gezondheidszorg in Cuba.

4. Dalende lijn in Brabant

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft afnemen. Dat meldt Omroep Brabant. Afgelopen etmaal werden er 166 mensen opgenomen, vorige week waren dat er nog 300 per dag. Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care in Brabant neemt zoals verwacht nog wel toe. Volgende week wordt de IC-piek en de daaropvolgende dalende trend verwacht in Brabant. „Volhouden van de maatregelen is nu cruciaal. Als we dit loslaten gaat de curve weer stijgen", aldus directeur Jaap van Dissel van het RIVM. Brabant is nog altijd de zwaarst getroffen regio in Nederland.

Foto: ANP

5. John Cleese heeft Instagram

Tijd voor wat luchtigs. Uit verveling heeft de Britse komiek John Cleese, bekend van onder meer Monty Python en Fawlty Towers, Instagram genomen. En dat is natuurlijk een zegen voor iedereen die dit sociale medium gebruikt. Lees hier meer.