5x positief nieuws: brievenbustaart, hoop in New York en meer

Het positieve nieuws van woensdag 22 april. De brievenbustaart verovert Nederland, eindelijk enigszins positieve cijfers uit New York en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 22 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van woensdag 22 april die hoop bieden.

1. Dalende lijn in sterftecijfers en ziekenhuisopnames zet door

De dalende lijn in sterftecijfers en ziekenhuisopnames in Nederland ten gevolge van COVID-19 zet door. Vandaag zijn er 138 nieuwe sterftegevallen gemeld en dat zijn er weer minder dan precies een week geleden (189). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 124, vorige week waren dat er nog 188. Lees op de website van het RIVM meer recente cijfers.

2. Hoopgevende cijfers in New York

Eindelijk ook weer eens een beetje positief nieuws uit New York. In de zwaar getroffen Amerikaanse staat zijn voor de derde dag op rij minder dan 500 nieuwe sterfgevallen door corona geteld. Het afgelopen etmaal ging het om 474 doden. Dat is het laagste aantal sinds begin april. De afgelopen weken stierven tot zo'n 800 mensen per dag aan het coronavirus. Het aantal patiënten dat is opgenomen, zakte onder de 16.000.

3. Brievenbustaart blijkt groot succes

Je moet in deze tijden creatief zijn als ondernemer en daarbij kun je een voorbeeld nemen aan bakkerij Margriet uit Gorinchem. Eigenaar Margriet Bouman en haar personeel bakken appeltaarten die door een brievenbus passen en die vinden gretig aftrek. De taart wordt per post verstuurd en opa Dirk (86) en oma Lenie (84) Bouman helpen vanuit quarantaine mee met het schillen van appels. Ook een brievenbustaart op je deurmat? Je kun hem hier bestellen.

4. Speciale website voor ‘Woningsdag’

De Koninklijke Bond van Oranjevereniging heeft een speciale website gemaakt voor het vieren van Koningsdag in eigen huis. Vanwege het coronavirus zijn alle festiviteiten voor het vieren van de verjaardag van koning afgelast. Op de website van Koningsdag Thuis kan iedereen online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven. Op het platform kan iedereen delen hoe zij Koningsdag 2020 thuis vieren. „Speel je altijd viool op de markt? Doe dat dit jaar vanuit huis en plaats er een filmpje", roept voorzitter Pieter Verhoeve op.

5. Maatregelen in Nederland voorkwamen al bergen aan ellende

Als er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zouden naar schatting 24.000 tot 25.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben gehad. Dat betekent dat het ingrijpen van het kabinet 90 procent van de ic-opnames in verband met COVID-19 heeft voorkomen. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag tijdens zijn wekelijkse briefing in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen met het virus. „Het blijft een schatting, want het is niet gebeurd." Lees hier meer.