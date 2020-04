5x positief nieuws: België en Duitsland ‘in control’ en meer

Het positieve nieuws van vrijdag 17 april. Het gaat goed met onze buren, Facebook lanceert hart onder de riem-reactie en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 17 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van vrijdag 17 april die hoop bieden.

1. Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang vervroegd terug

Ouders die de kinderopvang gewoon door blijven betalen, krijgen hun eigen bijdrage in de zomer al gecompenseerd. De vergoeding moet in juni, uiterlijk juli worden betaald, laten de ministeries van Sociale Zaken en Financiën weten. De regering heeft daarvoor 175 miljoen euro vrijgemaakt. „Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been," zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

2. België en Duitsland zijn ‘in control’

Ook een geruststellend idee: onze zuider- en oosterburen lijken het coronavirus onder controle te hebben. In zowel België als Duitsland is de besmettingsfactor (ook wel reproductiegraad genoemd) onder de 1 gezakt. Een drager van het virus besmet daar gemiddeld minder dan één andere persoon. Volgens de Belgische viroloog Steven Van Gucht boet het virus aan kracht in.

3. Het nieuwe Wuhan in beeld

In Wuhan, waar het coronavirus in december 2019 uitbrak, begint het leven er steeds weer normaler uit te zien. Na een strenge lockdown van tweeëneenhalve maand pakt iedereen de draad weer wat op, zij het met strenge regels en voorschriften. Sharon Chen bracht iets meer dan een week door en filmde het nieuwe Wuhan. Alles en iedereen doet zijn best in een vernieuwde maatschappij en dat geeft hoop.

4. Facebook lanceert hart onder de riem-reactie

Facebook komt heeft twee nieuwe reactiemogelijkheden voor als je iemand in coronatijd een hart onder de riem wilt steken. Naast het hartje, het droevige smiley en de klassieke duim staan er nu nieuwe emoticons te trappelen. Eentje voor de Facebookpagina zelf, eentje voor Messenger. De laatste wordt op vrijdag uitgerold, die op Facebook volgt volgende week. De reacties krijgen de naam Care.

5. Aantal coronapatiënten op intensive care blijft dalen

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Het zijn er nu 1235, dus 23 minder dan gisteren. Daarvan liggen 1183 mensen in Nederland en 52 in Duitsland.