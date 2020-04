5x positief nieuws: Banksy deelt ‘quarantaine-art’ en meer

Het positieve nieuws van donderdag 16 april. Het aantal mensen op de intensive care is afgenomen, Banksy trakteert op quarantaine-art en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 16 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van donderdag 16 april die hoop bieden.

1. Facebook pakt nepnieuws rond COVID-19 verder aan

Facebook neemt extra maatregelen om nepberichten over het coronavirus en COVID-19 tegen te gaan. Mensen die op misleidende informatie over COVID-19 hebben gereageerd, worden verwezen naar een pagina van de WHO waarop de mythes over het virus worden ontkracht. „Op deze manier willen we mensen die mogelijk in aanraking zijn gekomen met deze content verwijzen naar een betrouwbare bron voor het geval ze deze claims buiten Facebook opnieuw tegenkomen. De nieuwe functionaliteit zal de komende weken ook beschikbaar worden in Nederland", meldt Facebook vandaag in een statement.

2. 99-jarige Brit loopt 12 miljoen bij elkaar

Een 99-jarige Britse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog heeft 12 miljoen pond (pakweg 14 miljoen euro) ingezameld voor artsen en verplegers door achter zijn looprek rondjes in zijn tuin te lopen. Tom Moore, een kapitein die in India heeft gediend, wordt gesponsord door meer dan 600.000 mensen uit de hele wereld. Moore wilde voor het einde van de maand, als hij honderd jaar wordt, honderd rondjes hebben gelopen in zijn tuin die 25 meter lang is. Dat is vandaag gelukt. Lees hier meer.

3. MG doneert mondkapjes in Europa

MG Motor Europe doneert één miljoen mondkapjes aan de gezondheidszorg en ziekenhuispersoneel in Nederland, Noorwegen, België, Luxemburg Frankrijk en Oostenrijk als antwoord op de dringende huidige behoefte aan medische hulpmiddelen. Er zijn 350.000 mondkapjes bij het Nederlandse Rode Kruis afgeleverd.

4. Banksy deelt ‘quarantaine-art’

Ook ‘s werelds beroemdste straatkunstenaar Banksy houdt zich aan de lockdown-regels tijdens de coronacrisis. Hij werkt thuis en dat levert unieke ‘quarantaine -art’ op. Weer eens wat anders dan street-art. „Mij vrouw haat het als ik thuiswerk”, aldus Banksy, die daarmee de lachers op zijn hand krijgt.

5. Mindere coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag opnieuw gedaald. Het zijn er 1258 en dat zijn er weer 21 minder dan een dag eerder. De voorlopige piek was vorige week dinsdag, toen er 1424 coronapatiënten op de IC’s lagen. Diederik Gommers zei eerder namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care dat de maatregelen pas versoepeld kunnen worden als er niet meer dan 700 coronapatiënten op de intensive care liggen. Jaap van Dissel van het RIVM noemde vandaag in de Tweede Kamer een grens van 600 patiënten.