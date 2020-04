5x positief nieuws: 20.000 anti-spatmaskers, grappige barman en meer

Het positieve nieuws van zondag 19 april. Dj David Guetta haalt zeven ton op, grappigste barman van Nederland start kroegentochten op YouTube, gratis naar 400 musea, jonge voetbalfan wil al z’n spaargeld afstaan en al 20.000 anti-spatmaskers gemaakt.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

HET POSITIEVE NIEUWS VAN 19 APRIL

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken we naar positief nieuws. Op de lichtpuntjes kun je teren. Dit zijn de vijf hoopgevende nieuwsfeiten van zondag 19 april.

1. Grappige barman

In plaats van werkloos op de bank neer te ploffen, besloot cabaretier slash barkeeper Arjan Kleton een en ander te combineren. Hij bedacht Kletoni’s Kroegentocht, waarin hij verschillende steden bezoekt om te kijken hoe horecaondernemers omgaan met de corona-quarantaine. „Horecatijgers van Nederland, deze is voor jullie", zegt hij in elke aflevering, waarin Kletoni, zoals hij zichzelf noemt, ook een tip voor thuis heeft en geeft hij antwoord op prangende vragen, want waarom zit er eigenlijk een limoentje in je Mexicaanse biertje?

2. Zeven ton dankzij David Guetta

David Guetta heeft met een optreden in de binnenstad van Miami al meer dan 700.000 dollar opgehaald voor de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De dj gaf een show bij een zwembad op grote hoogte in een appartementencomplex in Miami. Achtduizend omwonenden genoten vanaf hun balkon mee. Daarnaast werd de show ook via een livestream uitgezonden op de website van de Franse dj.

3. 400 musea

In deze bizarre tijden bieden museale collecties en eigen kunstwerken troost. Daarom gaat de Nationale Museumweek 2020 ondanks alle beperkingen door, van 20 tot en met 26 april en in verantwoorde digitale vorm. Zo brengen 400 musea online een ode aan 75 jaar culturele vrijheid door middel van een digitale expositie op de Dam. En kunnen mensen thuis daar ook zelf aan deelnemen, door het delen van een eigen kunstwerk. Zo houdt iedereen toegang tot het enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.

4. Al 20.000 anti-spatmaskers

Op een plek waar normaal gesproken kinderen spelen, zetten nu tientallen Rotterdamse vrijwilligers spatmaskers in elkaar voor het zorgpersoneel in het Erasmus MC, meldt Rijnmond. Ze gaan als een malle: inmiddels maken ze duizend maskers per dag en in totaal heeft het initiatief al ruim 20 duizend anti-corona spatmaskers gemaakt. „Het voelt echt goed om iets nuttigs te kunnen doen!", vindt initiatiefnemer Jiskar Schmitz van lasersnijbedrijf Snijlab, waar de onderdelen van de maskers worden gesneden om vervolgens door vrijwilligers in elkaar te worden gezet.

5. Spaarvarken

Directeur Paul Barber van de Engelse club Brighton & Hove Albion heeft dit weekend een ontroerende brief in de publiciteit gebracht. Het gaat om een met de hand geschreven verzoek van een vijfjarige supporter van Leeds United, genaamd Daniel. Het jongetje vraagt daarin aandacht voor Ben White, zijn favoriete speler. Kunnen wij hem alsjeblieft kopen aan het einde van het seizoen?", smeekt de kleine Daniel. „Ik heb al mijn geld in mijn spaarvarken geteld en ik heb 15,07 pond, als dat helpt." (17, 33 euro dus). Helaas moest Barber de jonge fan teleurstellen, maar hij gaf hem wel een mooi compliment. „Je hebt ook een heel goed oog voor uitzonderlijk talent. Misschien kun je later wel scout worden."