5x positief nieuws: 106-jarige wint het van COVID-19 en meer

Het positieve nieuws van woensdag 15 april. De normale IC-bezetting in Nederland is in zicht, 106-jarige wint het van COVID-19 en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 15 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van woensdag 15 april die hoop bieden.

1. Daling coronapatiënten op IC zet door

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is het afgelopen etmaal wéér afgenomen. Er liggen nu nog 1279 patiënten op de intensive care, 24 minder dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. „We zien gelukkig een vrij stabiele daling", aldus voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Als het in dit tempo doorzet, duurt het ongeveer zes tot acht weken voor we in Nederland uitkomen op een normale IC-bezetting."

2. 106-jarige wint het van COVID-19

Een 106-jarige vrouw uit Groot-Brittannië is hersteld van het coronavirus. Connie Titchen, geboren in 1913, mocht het ziekenhuis vandaag verlaten. Medio maart werd ze opgenomen in het ziekenhuis van Birmingham.

3. Paul McCartney: ‘Stop met exotische markten, China’

Paul McCartney, een van de meest invloedrijke muzikanten op aarde, heeft China opgeroepen te stoppen met de exotische dierenmarkten zoals die in Wuhan, waar het longvirus volgens wetenschappers is ontstaan. „Kom op, het eten van vleermuizen is Middeleeuws”, aldus McCartney. Lees hier meer.

4. Davina Michelle geeft live huiskamerconcert via Instagram

Even klaar met Netflix of oude voetbalwedstrijden? Morgen (16 april) geeft de Nederlandse zangeres om 20.00 uur een live huiskamerconcert via Instagram. Dat is vandaag aangekondigd. Tijdens het concert geeft ze ook een Q&A. Lees hier meer.

5. Online whiskyproeverij

Dan nog een prettig initiatief voor whiskyliefhebbers, die het in deze tijd moeten doen zonder proeverijen. Een Driebergse drankenspecialist heeft de oplossing en organiseert online whiskyproeverijen. Je kunt nu een online setje bestellen en je inschrijven via Facebook.