5 x positief nieuws: tests voor de zorg, bemoedigende cijfers

Het positieve nieuws van zaterdag 4 april. Miljoen euro voor noodlijdende horeca, goede testmogelijkheden zorgmedewerkers Rotterdam, sprankje hoop door nieuwe cijfers en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 4 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van zaterdag april.

1 Drive-in voor zorgmedewerkers

De GGD in Rotterdam gaat de parkeergarage nabij het Topsportcentrum in Rotterdam inrichten als testlocatie voor zorgmedewerkers met klachten die passen bij het coronavirus. Dinsdag kunnen de eerste zorgmedewerkers getest worden. Daarnaast zet de GGD Rotterdam-Rijnmond ook een bus als mobiele testlocatie in. Deze bus bezoekt dagelijks een andere zorgorganisatie.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte deze week bekend dat er een ruimer testbeleid komt voor zorgverleners. De parkeergarage in Topsportcentrum Rotterdam wordt ingericht als drive-in locatie. In de eigen auto van de zorgverlener neemt een GGD-medewerker de test af. Of er dergelijke controlepunten elders in het land komen is nog niet duidelijk.

Zorgmedewerkers vechten voor vele levens, maar kregen minder nieuwe patiënten dan een dag eerder. | Foto: ANP / Robin Utrecht

2 Voorzichtig optimisme

Natuurlijk is elke overledene en elke ziekenhuisopname er een te veel, maar er is voorzichtig optimisme over de ‘coronacijfers’ in ons land. Zo werden er de afgelopen 24 uur 36 mensen op een intensive care opgenomen, tegenover 51 een dag eerder. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt „dat de social distancing lijkt te werken”.

Hoewel er weer 164 doden te betreuren vielen, gelden de 336 ziekenhuisopnames in één dag als een bemoedigend cijfer. De 24 uur ervoor waren dat er 502. De oproep om thuis te blijven nu het zonnig weer is, is gemiddeld genomen goed opgevolgd. Mensen reageerden op Metro’s Facebook nogal mopperend onder een bericht hierover (met name bij tuincentra en bouwmarkten zou het druk zijn) maar instanties die de eventuele drukte in het land in de gaten houden zijn tevreden. Daarbij horen onder meer het ministerie van Justitie, politie, gemeenten en Staatsbosbeheer.

Alle horeca, zoals hier in Alkmaar, is dicht. | Foto: ANP / Koen van Weel

3 Een miljoen voor de horeca

Het initiatief Help de Horeca heeft 1 miljoen euro aan waardebonnen opgeleverd voor noodlijdende horeca. Er zijn er ruim 20.000 aangeschaft.

Koninklijke Horeca Nederland probeert zo de Nederlandse horecaondernemers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Door de waardebonnen komt er toch geld binnen bij de horecazaken, ook nu ze gesloten zijn of alleen bezorgmogelijkheden hebben.

Mooi nieuws, met een ‘máár’. Volgens Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland, is dit een mooi begin, maar niet voldoende. „Door de verlenging van de maatregelen verkeren veel ondernemers in grote problemen. Daar is veel meer voor nodig dan dit initiatief alleen."

Coronapatiënten worden van boord van de Zaandam gehaald. | Foto: AFP / Chandan Khanna

4 Evacuatie coronaschip afgerond

Volgens Amerikaanse media is de evacuatie van passagiers van het Nederlandse schip Zaandam in Florida afgerond. Alle passagiers die niet besmet zijn met het coronavirus zijn inmiddels naar huis gevlogen. De zieken zijn in ziekenhuizen opgenomen. Een deel van de bemanning bevindt zich nog aan boord in quarantaine.

Nadat er coronabesmettingen op de Zaandam waren vastgesteld, dobberde het enorme schip rond en mocht het nergens meer aanmeren. Uiteindelijk gaven de autoriteiten in Florida toch toestemming, mede na overleg met president Donald Trump. Het schip Rotterdam, ook van de Holland-Amerika Lijn, was de Zaandam inmiddels te hulp geschoten. Vier mensen op de Zaandam bezweken aan het virus.

Pink tijdens een concert op het Malieveld in Den Haag. | Foto: ANP / Paul Bergen

5 Zangeres Pink genezen

Pink is genezen van het nieuwe coronavirus, meldde ze op Twitter. De zangeres laat meteen weten dat ze 1 miljoen dollar doneert om het virus te bestrijden.

In twee tweets vertelt Pink dat zij en haar zoontje twee weken geleden symptomen hadden die wezen op mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. „Gelukkig had mijn dokter de mogelijkheid ons te testen", schrijft ze. „Ik testte positief." Pink heeft daarna zichzelf en de andere gezinsleden in quarantaine geplaatst. Een tweede test, een paar dagen geleden, wees uit dat ze genezen is.