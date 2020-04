25 procent korting op uitvaart Rotterdammers

Dat het fenomeen drive-in zeker in deze tijden werkt als een malle, blijkt wel in het Brabantse Uden waar mensen nu rustig drieënhalf uur in de auto in de file wachten voor een portie rode glorie. Ook in Drenthe worden de witte stengels via de autoraampjes „à la McDonald's" al flink ingeladen en dan heb je ook nog de coronatesten voor zorgpersoneel die nu extra snel kunnen worden afgenomen. Driewerf hoera voor de drive-in.

Blij van een aardbei

„Hartstikke leuk allemaal, maar we hebben echt grote files en enorme wachttijden, dat moet je er ook wel bij zetten.” Brigitte van den Elzen is de B in Aardbeien Drive-in J & B, in het Brabantse Uden. Samen met haar Jan runt ze al een paar jaar het bedrijf waar de rode vrucht met het groene kroontje centraal staat. Van milkshake tot jam en wafels mét, ze doen er van álles mee. Iets wat zo’n beetje heel Brabant - en omstreken - inmiddels in de gaten heeft en tijdens deze crisis massaal in de auto stapt op weg naar de rode lekkernij.