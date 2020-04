20 graden! Hoe brengt een weerdienst dat nu?

Met een grote kans op 20 graden, heeft Nederland een heerlijke zondag voor de boeg. Maar hoe brengen weerdiensten dat op het grote publiek over in coronatijden waarin ons wordt gevraagd vooral thuis te blijven?

‘Uitgelezen weertje om er eens lekker op uit te gaan!’. Dat zou de boodschap van weermannen en -vrouwen normaal gesproken zijn bij het weekend dat ons te wachten staat. Twee warme dagen waarbij op zondag het kwik tot 20 graden kan stijgen en er volgens meteorologen lokaal zelfs een kans van 70 procent op een ‘officiële warme dag’ is (20 graden plus).

Rokjesdag nu binnen

Maar ja, ‘rokjesdag’ zal zich door de coronacrisis vooral in en om het huis afspelen. Althans, dat is de bedoeling. Afgelopen weekend bleven Nederlanders massaal binnen, maar dat was niet zo’n grote verdienste. Het was door de gure, koude wind simpelweg niet fijn om buiten te zijn. De kriebels om er komende zondag door de warme zonnestralen met het gezin op uit te trekken zal (veel) groter zijn. Net als twee weken geleden, toen 'we' ook massaal gingen en de maatregelen in het land vervolgens werden verscherpt.

Weerinstanties letten daarop in de berichtgeving. ‘We moeten ons bedwingen om niet massaal naar buiten te gaan. Met open ramen kunnen we de lente letterlijk in huis halen’, meldt Weeronline bijvoorbeeld.

‘Hoe mensen het weer beleven’

„Dat is niet per se anders dan anders”, zegt Matthijs van der Linden van die organisatie. „In persberichten gaan we altijd uit van hoe mensen het weer beleven. Wij rijmen dat met de manier waarop jij er met je buren of je tante over praat. Dat is heel persoonlijk en de huidige situatie hoort daarbij. We kunnen natuurlijk niet zeggen dat het lekker weer wordt om naar buiten te gaan, eerder het tegenovergestelde. Zo van: probeer wel te genieten, maar dan in de tuin. En lekker het raam open, dat is zalig.”

Zoals hier in het Amsterdamse Bos moet het zondag niet. | Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

Wat wel anders is bij Weeronline – en dat kan niet anders – zijn de weercijfers die bij activiteiten worden gegeven. En activiteiten zijn er nu eenmaal niet. Van der Linden vindt dat op de juiste manier communiceren belangrijk is. „Er zijn nog altijd mensen die niet helemaal overtuigd zijn dat ze thuis moeten blijven, misschien omdat ze geen enkele zieke in hun omgeving kennen. Die denken ‘ik ga wel even’. En dat moet dus niet, willen we met z’n allen het virus afremmen. Onze rol als weermensen is beperkt, maar op een kleine manier proberen we ons steentje bij te dragen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Ook Lennert Eijke van Weerplaza wijst erop, nu duidelijk is dat het een mooi weekend wordt, dat het heerlijk weer wordt om ‘de tuin te gaan doen’. „Tekstueel houden we rekening met wat we brengen, maar of mensen thuisblijven is uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid.”

Zoals hier in Scheveningen moet het zondag wel. | Foto: ANP / Remko de Waal

Net als de collega’s van Weeronline, publiceert Weerplaza normaal gesproken activiteiten die je bij bepaalde weersomstandigheden kunt doen. Eijke: „Dat het bijvoorbeeld goed weer wordt om te surfen, te zeilen of te golfen. Maar ja, als er geen golfbaan open is… dan zetten we het vinkje nu maar uit. Daar moeten we gewoon netjes rekening mee houden.”

Ook na het weekend blijft het overigens lekker buiten en wordt het maandag en dinsdag zeer zacht met 16 tot 19 graden. Daarna kan de temperatuur tijdelijk stijgen met vooral op woensdag of donderdag kans op maxima van 17 tot 21 graden. Maar goed, geen golfbroek en rok voor rokjesdag dus; wel een overall om te wroeten in de tuin.