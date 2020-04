2 tot 4 miljard coronasteun voor KLM, topsalarissen moeten wel omlaag

Passagiers van de Amsterdamse IJ-pontjes houden in sommige gevallen geen 1,5 meter afstand van elkaar ondanks de maatregel om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Op het internet is een filmpje opgedoken waarin mensen opeengepakt aan en van boord gaan, en ook op de pont geen gepaste afstand van elkaar houden.

Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de passagiers is om zich te spreiden.

In een video op de website van het Noordhollands Dagblad is te zien dat aan beide kanten van het IJ voetgangers, fietsers en scooterrijders in het zonnige weer staan te dringen en opeengepakt de pont op en af gaan. Wanneer het vrijdagochtend gepubliceerde filmpje is gemaakt, is niet duidelijk maar aan de passagierstellers van het GVB is te zien dat het recent is. Een lezeres van het Noordhollands Dagblad uit Amsterdam-Noord stuurde de video en meldt dat het om donderdag 17.30 uur gaat.