1,5 metereconomie vaak onhaalbaar op werkvloer

De anderhalvemetereconomie is nauwelijks haalbaar op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren.

Bij de transportsector, de havens, land- en tuinbouw, het openbaar vervoer en bij rederijen; in vrijwel alle sectoren is de anderhalve meter nauwelijks haalbaar in de praktijk, ziet de vakbond. De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd en afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex.

„Onze leden voelen de spagaat om enerzijds productie te draaien en anderzijds aan veiligheidsvoorschriften te voldoen", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Het draaien van productie wint het dan al snel, ook onder druk van de werkgever. Veel leden verwachten dat hun bedrijf deze crisis niet overleeft."

Agressie in bouwmarkten

Met name bij de drukbezochte bouwmarkten is volgens de vakbondsvoorzitter een veilige werkomgeving ver te zoeken. Er zijn wel afspraken over veiligheid, zegt Fortuin, maar kleinere bouwmarkten zien af van een beveiliger voor de deur. „Veel medewerkers hebben bovendien te maken met agressie van klanten."

Fortuin vindt de situatie in bouwmarkten onacceptabel. „Zeker omdat ze nu zo’n topomzet draaien. Wij pleiten voor striktere handhaving van de gemaakte afspraken. Voor een deurbeleid met beveiliging. Momenteel zijn veel bouwmarkten een broeinest voor coronaverspreiding."

Het CNV vindt dat veiligheid boven de bedrijfsomzet moet staan: „We begrijpen dat ondernemers ook onder druk staan. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van medewerkers. Medewerkers moeten daarom nauw worden betrokken bij alle protocollen die nu worden ontwikkeld. Zij kennen de situatie op de werkvloer het best van iedereen. Geen veilige werkplek? Dan geen staatssteun."