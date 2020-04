142 nieuwe sterfgevallen door COVID-19

Twee zendmasten in Amsterdam-West zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag doelwit geweest van brandstichting. Volgens de politie is een van de masten op een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat in brand gestoken. Bij de ander bleef het bij een poging.

Rond 05.00 uur werden vuurverschijnselen gezien op het dak van de parkeergarage. Een zendmast bleek in brand te staan. Het vuur was snel geblust. De politie heeft aanwijzingen dat het om brandstichting gaat en is op zoek naar getuigen.

De afgelopen weken werd al bij veertien zendmasten in het land brand gesticht. Het is onduidelijk of de branden steeds door dezelfde persoon of personen worden gesticht en wat het motief is. Mogelijk heeft het te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk.