1400 bekeuringen voor 'corona-overtreders'

Vanwaar die haast bij Ajax? „We vinden dat er duidelijkheid moet komen voor spelers en supporters. De lol is eraf, laten we kijken naar volgend seizoen."

Edwin van der Sar was best wel een beetje verrast over de ophef die ontstond na het pleidooi van Marc Overmars over het onmiddellijk stopzetten van de eredivisie. „Maar niet over de boodschap zelf, want we staan er hetzelfde in", zegt de algemeen directeur van Ajax. „En ik wist dat hij een interview zou geven. Maar ik was achteraf gezien liever een dag later samen met een paar andere clubs naar buiten gekomen. Dat was misschien netter geweest."

