130 miljoen opgehaald door Lady Gaga’s benefiet One World

Met optredens van onder andere Billie Eilish en Usher heeft het digitale evenement One World: Together at Home de afgelopen nacht 128 miljoen dollar aan donaties opgeleverd.

Het benefietconcert One World: Together at Home was een initiatief van de popster samen met de World Health Organisation (WHO) en de non-profitorganisatie Global Citizen.

Liefdesbrief

Lady Gaga noemde het "een liefdesbrief" aan de mensen in de frontlinie, zoals zorgverleners. Het concert duurde tot zaterdagnacht 04:00 Nederlandse tijd.

Beroemde presentatie

Er werd door verschillende artiesten online opgetreden. Paul McCartney, Billie Eilish en The Rolling Stones behoorden tot de hoofdacts. De presentatie was in handen van de bekende Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert.

Shawn Mendez en Camilla Cabello

Ook kroop popsterren-koppel Shawn Mendes achter de piano met Camilla Cabello. Zonder 1,5 meter afstand zongen ze een duet-versie van de klassieker What A Wonderful World. Het nummer werd op social media al snel bestempeld tot een van de hoogtepunten van het benefietconcert. Ook Taylor Swift werd geprezen om haar bijdrage.

Donaties

Hoewel de presentators niet expliciet om geld vroegen, leverde het benefietconcert bijna 130 miljoen aan donaties van verschillende organisaties.

Het concert wordt vandaag om 19.15 Nederlandse tijd herhaald op MTV Nederland. Om 20.15 herhaalt ook BBC One de uitzending.