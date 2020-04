1273 coronapatiënten op de ic, waar voorlopig nog genoeg bedden zijn

Volgens de laatste cijfers liggen er 1273 patiënten op de intensive care (ic) en zijn er nog genoeg bedden. Negen Duitse ziekenhuizen hebben inmiddels toegezegd Nederlandse coronapatiënten te willen helpen, wanneer de nood aan de persoon is.

Op de intensivecareafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 1273 patiënten met het coronavirus. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte dat aantal donderdag bekend. Sinds woensdag zijn er 82 ic-patiënten bijgekomen.

Met de huidige trend kunnen de ic's de toestroom de komende twee weken aan, zei Ernst Kuipers namens het centrum. Hij is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Vanuit het academische ziekenhuis in Rotterdam wordt de verspreiding van patiënten over de ic's in het land gecoördineerd.

Uitbreiding

Het aantal ic-bedden wordt deze dagen uitgebreid tot 2400. Die uitbreiding ligt op schema: het aantal bedden is al toegenomen tot zo'n 2100, zei Kuipers. „De capaciteit is momenteel voldoende." Ruim vijfhonderd ic-bedden blijven gereserveerd voor niet-coronapatiënten.

Het coördinatiecentrum heeft inmiddels negen Duitse ziekenhuizen bereid gevonden om, wanneer nodig, patiënten over te nemen. Dat waren er eerder drie. „Als we de mogelijkheid hebben om meer patiënten naar Duitsland te brengen, moeten we daar gebruik van maken", zei Kuipers. Als de nood aan de man is, kunnen patiënten tot ver in Duitsland worden overgeplaatst. Tot nog toe zijn negen mensen naar Duitsland gebracht. In het algemeen is het streven overigens wel om patiënten zoveel mogelijk binnen hun eigen regio te verplaatsen.

Gemiddeld ligt een Covid-19-patiënt 23 dagen op de ic. Op dit moment hoeven ic's geen mensen te weigeren en wordt zuiver op medische gronden besloten of iemand wordt opgenomen. „Je bekijkt wat de kans is dat iemand baat heeft bij opname", vervolgde de voorzitter. Leeftijd is daarbij een factor, maar zeker niet de enige beslissingsgrond. Gaandeweg wordt ook duidelijker in welke gevallen opname op de ic zinloos is.

Verplaatsing

De komende twee weken voorziet het LCPS nog een toename van patiënten. Daarna worden de scenario's steeds onzekerder. „In een somber scenario zet de stijging ook na twee weken nog door." Daarom wordt al bekeken in hoeverre het mogelijk is het aantal ic-bedden nog verder op te schroeven. De zoektocht naar bereidwillige ziekenhuizen in Duitsland gaat ook door.

Binnen Nederland zijn tot nog toe zo'n 700 coronapatiënten verplaatst vanuit volle ziekenhuizen naar ziekenhuizen die nog capaciteit over hadden. In eerste instantie ging de stroom vooral van Noord-Brabant naar het noorden. In Brabant lijkt de piek in ziekenhuisopnames achter de rug, terwijl in Nijmegen op dit moment een toename te zien is, volgens het coördinatiecentrum.