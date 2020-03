Zwitsers willen coronatestrecept niet delen: 'Desnoods dwanglicentie'

De Nederlandse regering doet er alles aan om van het bedrijf Roche het recept te krijgen voor een vloeistof die nodig is om coronatesten uit te voeren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is daarover met het Zwitserse bedrijf in gesprek, zei hij donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Maar aan de roep uit de Kamer om Roche te dwingen het recept af te staan, daar wil De Jonge niet meteen gehoor aan geven. Wel nam hij veel onbekommerder het woord dwang in de mond, waarop het kabinet vorige week nog niet vooruit wilde lopen.

Laboratoria in Nederland zijn voor het uitvoeren van testen grotendeels afhankelijk van apparatuur en materialen van Roche. Onderzoeksplatform Follow The Money meldde eerder op de dag dat Roche lang niet alles levert wat Nederland bestelt, en tegelijkertijd weigert het recept voor een vloeistof die in de testen wordt gebruikt vrij te geven. Daardoor kunnen ziekenhuizen die niet zelf maken.

De Jonge sluit een dwingende hand niet uit, maar wil eerst kijken of hij Roche ertoe kan bewegen met het recept over de brug te komen. „Ik schuw geen enkele mogelijkheid, maar de snelste weg is denk ik via de telefoon." De minister onthield zich van verder commentaar over de opstelling van de Zwitserse fabrikant.

'Verhaal is onjuist'

Roche ontkent dat het te weinig materiaal levert. „Dit verhaal klopt niet", reageert het hoofdkwartier in Basel. De farmaceut „kan niet bevestigen" dat het niet genoeg van de zogeheten lysisbufferoplossing kan leveren. Op dat middel zit overigens geen patent, meldt een woordvoerder. Maar hij geeft geen antwoord op de vraag of Roche bereid is de exacte samenstelling van het middel vrij te geven.

Roche maakt wel duidelijk dat het niet kan instaan voor de betrouwbaarheid van testresultaten als middelen door een ander worden gemaakt. Het bedrijf spant zich in om zoveel mogelijk tests te produceren, maar erkent dat de vraag de komende tijd groter zal blijven dan het aanbod.

Dwanglicentie

De Kamer wil zich daarbij niet neerleggen. De oproep van PvdA-voorman Lodewijk Asscher om „alle middelen, waaronder indien nodig een dwanglicentie" in te zetten om in de vraag naar Roche-producten te voorzien, kreeg de steun van alle partijen.

De Jonge kwam terug van de uitbrander die hij eerder deze week gaf aan het Groningse UMCG, een van de weinige Nederlandse ziekenhuizen die minder afhankelijk is van Roche en zijn personeel vaker kan testen. Ook Groningen moet zich houden aan het zuinige testbeleid dat Nederland voert, zei de minister toen. Hij leek het UMCG zelfs een gebrek aan solidariteit te verwijten. Maar Groningen wijkt bij nader inzien helemaal niet zo af, zegt hij nu.