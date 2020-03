Zorghelden van Nederland, bedankt!

Op de socialmediakanalen van Metro kwamen honderden steunbetuigingen binnen voor het zorgpersoneel. Een greep uit de lieve woorden.

Duizenden Nederlanders zetten zich met man en macht in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onderwijzers, vakkenvullers, politieagenten en talloze anderen. En natuurlijk de zorgverleners. Gisteravond om precies 20.00 uur werd er in ons land geapplaudisseerd voor de zorg. Wij deden op Facebook een oproep om dank uit te spreken aan alle zorgmedewerkers die zorgen voor een gezond Nederland, en we kregen veel hartverwarmende reacties:

Heel veel dank voor het personeel van verzorgingshuis De Es in Spijkenisse. Zij zorgen iedere dag met veel liefde voor de bewoners van het huis.

Ria den Ouden

Ik wil de dames van Home Instead bedanken die helpen om voor mijn moeder te zorgen. Gewoon in huis met de gewone dagelijkse dingetjes. Bedankt Ingrid, Ineke, Kawita en Liesbeth!

Jacq van der Velde

Terwijl jullie niet alleen met gevaar voor eigen leven, maar ook voor de mensen om jullie heen, hard aan het werk zijn om al onze dierbaren te verzorgen maken mensen zich druk of ze hun kont nog kunnen afvegen. Bedankt voor deze les in nederigheid. Hang in there and keep up the good work!

Rachid Kaddouri

Mijn dank is heel groot. Hopelijk gaan wij ook voor jullie zorgen. Laten we genoeg voedsel liggen. Tonen wij onze dankbaarheid, respect en begrip. Geven we genoeg ruimte en stoppen we met zelfbeklag. Hopelijk gaan we zuinig met jullie om. Want we gaan het niet redden zonder jullie zachte handen, stem en kundig kunnen. Pas goed op jullie zelf en ik hoop wij ook op elkaar.

Cibelle Dielemans

Aan al het personeel van Amarant in Rijsbergen en in het bijzonder mijn eigen voorziening Biesveld. Het laatste half jaar kregen we te maken met diverse keren code rood door het noro en andere virussen, en nu corona. Deze bikkels bleven doorwerken totdat ze neervielen en zetten de gezondheid van de bewoners boven die van zichzelf. Ik ben zo fucking trots op jullie!

Stefanie Lakens

De toppers van Buurtzorg Nederland. We komen er wel met z’n allen. We gaan de wijk in en zorgen voor de clienten en elkaar. Ik ben trots dat ik bij Buurtzorg Maasdijk werk.

Mariska Amas-van’t Hof

Ik wil mijn zus Emmelie bedanken, zij zet zich ook keihard in. Ook wil ik een aantal ouders van leerlingen op mijn school. Bedankt dat jullie je zo inzetten voor ons. Only love.

Rik van Trommelen

De medewerkers op de ambulances, speciaal voor het team van Rotterdam en in het bijzonder onze fantastische schoonzoon Dico van Wijck. Diep respect voor jullie. Pas op jezelf, jullie zijn belangrijk!

Nel Ehrenfeld

Het zijn de kleine dingen. Ik vertelde op Twitter dat ik door het hamsteren van ‘toch niet zulke nuchtere Bennekommers’ geen wc-papier kon vinden. Manon L. bood aan om twee rolletjes voor mijn deur te leggen als ik ze nodig zou hebben.

Irene Geerdink

Lieve Laura en Nicole: wat onwijs veel respect heb ik voor jullie! Ik ben rete trots dat ik jullie ken. Natasja, René en mijn ex-man Mark en alle anders beveiligers die voor dag en dauw opstaan om de boel te beveiligen. Zo, zo, zo trots!

Saskia Witte

Zorg en alle anderen die blijven of moeten werken zodat de economie nog een beetje draait: heel veel sterkte. Jullie zijn toppers.

Jelle Bender

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de mensen in de zorg, die in feite het land samen draaiende houden in deze tijd. Mijn boodschap is niet zozeer een bedankje, maar een hart onder de riem.

Ester Dammers

Respect voor alle mensen die in de zorg werken!! Ze draaien overuren, besmetting risico ligt hoog, veel vakanties terug getrokken. Misschien beseft Nederland nu wel hoe hard we ze nodig hebben en dat hier niet op bezuinigd moet worden.

Kerim Kuşcu

Ik ben trots op alle medewerkers in de zorg. En in het bijzonder op onze dochter, zus en vriendin Donya Cheret, die toch elke dag weer met veel liefde en inzet werkt in het EMC in Rotterdam. Een intense tijd. Heel veel respect voor deze toppers.

Loes Cheret

Een gezin van vier personen en alle vier werkend in de zorg. Diep respect voor Rob ter Bruggen, Selina ter Bruggen-Engelen, Gwen van Kooij-ter Bruggen en Manuéla ter Bruggen uit Almere. Jullie zijn onbetaalbaar.

Carla de Jong

Dit zijn geweldige mensen. Ik heb diep respect voor jullie. Op deze mensen kun je bouwen en wat mij betreft mogen zij volgende keer een salarisverhoging van twintig procent krijgen.

Hans Haan

Mijn dank is groot. Ik doe mijn petje af en buig voor iedereen.

Daphnis Blaeke

Voor al het zorgpersoneel. Jullie deden jullie werk altijd al met hart en ziel, maar nu wordt er nog meer van jullie gevraagd in deze uitzonderlijke zware en onzekere tijd. Dat jullie al goed zorgden was bekend, maar zorg nu ook goed voor jezelf en je collega’s. Respect voor jullie allen en in mijn geval extra voor mijn dochter Lotte Kloprogge die in het MUMC Maastricht werkt.

Ellen Vandeberg

Ik heb ongelofelijk veel respect voor de artsen en verpleegkundigen op alle Spoedeisende Hulpen in Nederland.

Anna Groen

Lieve collega's van het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) afdeling A2, A3 en alle andere collega's die zich inzetten voor de zorg in deze uitdagende tijd. Jullie zijn dapper, moedig, doorzetters, sterk, zorgzaam, lief, streng waar nodig, kundig en energiek en nog zoveel meer! Ik wens jullie veel zegen en bescherming toe en wil graag jullie Psalm 91 meegeven.

Bogi

Mijn lieve collega Brenda Zwart die een dagdienst draai en vervolgens in de avond nogmaals mij komt ondersteunen.

Deborah Deb

Een hart onder de riem voor mijn lieve collega’s van alle locaties in Zeeland. We doen het met z’n allen en we doet het geweldig. Ik ben trots op jullie.

Angelique Ooms

Het blijkt maar weer hoe hard wij anderen eigenlijk op jullie leunen! Jullie doen fantastisch werk, bedankt daarvoor. Bedankt voor het helpen van zieken, het verzorgen van anderen, het vechten tegen deze misère. Pas goed op jullie zelf, helden!

Charlene M. Van Domburg Scipio

Lieve Yohaila, ik wil jou in het zonnetje zetten voor je harde werken in het ziekenhuis en omdat je zo’n lieve en goede vriendin bent. Je bent een toppertje en ik ben super trots op jou. Houd vol en ik ben er voor je als je mij nodig hebt. Je bent een kanjer.

Gaby Boshuizen

Respect voor de mensen in de zorg en alle andere hulpverleners. En heel veel respect voor mijn dochter Esmeralda die werkt in het Erasmus MC.

Elisabeth Stoter

Zo veel respect voor al die mensen die zich inzetten. Ook mijn dochter en schoondochter, ik ben zo trots op hun. Ook mijn dank voor al die mensen die in winkels blijven werken. Grote bewondering voor ze.

Marja Jager

Ik bedank al het verplegend en zorgend personeel. Dokters en speciaal mijn dochter Lucinda Luus op de ambulance. You go girl.

Anja Niesen

De geweldige collega’s van Ben Oude Nijhuis! Met z’n alles de schouders eronder om voor onze bewoners de juiste zorg te blijven geven! Super team!

Margret Sanstra

Zorgverleners zijn een ondergewaardeerde groep die nu met man en macht door blijven gaan met alle risico op besmetting. Ze verdienen grote waardering!

Daisy van der Bilt

Emre Gündogdu, Dico van Wijck, Mandy Dunk, Elouise Tahapary, Elmy Adriaansen, Debbie Johanna Josina Angel, Carola Van Maurik, Moira Blommaert: dank aan iedereen waarvan ik weet dat ze hard aan het werk zijn in de zorgbranche.Yelaisa Sophie Garcia Munoz

Zorgen om zorg! Zij zorgen voor iedereen! Bedankt, jullie nemen een deel van onze zorgen uit handen!

Henriëtte Jet van Dalen

Ironie: Ontzorgd kunnen zijn in de wetenschap dat jij voor ons zorgt...dank

Dinesh Pultoo

Aan alle mensen in de zorg: jullie zijn altijd paraat, jullie zijn supermensen. In deze tijd heb ik heel veel waardering voor jullie. Echt super en speciaal. Dankjewel.

Teunis Wensink

Ik applaudisseer voor iedereen die in deze moeilijke tijden zijn of haar werk doet om het land draaide te houden. Niemand uitgezonderd!

Nancy van Schaik

Deze mensen doen geweldig werk.

Sophia Dekker

Zonder zorgpersoneel heeft iedereen drie keer zoveel zorg. In welke vorm dan ook. Ik heb heel veel respect voor de mensen in de zorg.

Petra de Leur

Al het zorgpersoneel: bedankt! Ook voor iedereen die moet werken, de vakkenvullers en noem maar op die een steentje bijdragen.

Jennie den Boon

We kunnen niet zonder jullie. Zet hem op!

Ibrahim Doslu

Een voor allen en allen voor een!

Rodney

Voor al mijn collega’s in alle marthaflora huizen: heel veel sterkte!

Marco Braam

Ik wil heel graag mijn zus Gertrude in het zonnetje zetten. Zij werkt als huisarts en dit werk brengt wel een zeker risico met zich mee, omdat je niet iedere patiënt meteen kan inschatten.

Anita de Goede