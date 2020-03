Zo zet de jonge generatie zich in tijdens coronavirus

‘Schijt aan coronafeestjes’ of rondhangen op straat. De jongere generatie lapt volgens sommige mensen de corona maatregelen aan de laars. Maar, er zij gelukkig ook een hoop jongeren die iets goeds doen in deze tijd.

Het gonst op social media reacties over de ‘lakse houding’ van sommige jongeren. Die zich volgens boze reageerders niet strikt genoeg aan de maatregelen houden. Daarentegen zijn er ook jongeren die zich wél aanpassen en het coronavirus gebruiken om bijzondere dingen te ondernemen.

Whitney Ouwerkerk, van jongerenorganisatie Stichting Talent and Dreams, vertelt dat er genoeg actieve jeugd is, die zich inzetten deze tijd. „Ik merk dat er veel commentaar is op de jongere generatie. Ondanks dat zie ik ook een hele positieve ontwikkeling plaatsvinden. Jongeren zijn veerkrachtig en heel innovatief. Bijvoorbeeld om hun eigen passies en hobby’s online te delen.”

En daarmee zijn de jongeren volgens haar een inspiratiebron. „Ze vinden toch in een nare situatie manieren om elkaar te blijven helpen of om elkaar te inspireren op allerlei manieren. En daar word ik heel enthousiast van. Zo maken we van deze moeilijke tijd toch iets positiefs.” Ouwerkerk denkt dat juist deze ondernemende jongeren een goede invloed kunnen uitoefenen. „Ik hoop dat ze een inspiratie zijn voor de jeugd die de maatregelen en richtlijnen niet netjes volgen. Daarbij denk ik niet dat deze doelgroep ‘schijt’ heeft, maar zich niet bewust is van de ernst van de situatie en hun eigen rol daarin.”

030 Seconds

Een groep Utrechtse jongeren bedacht 030 Seconds. Deze online spelletjesavonden zijn bedoeld om lokale ondernemers te steunen in tijden van het coronavirus. Zo houden de organisatoren de jongeren uit de quarantaine-sleur en dragen ze hun steentje bij aan een aantal Utrechtse koffiezaken die deze periode moeten overbruggen.

„Samen met de medeorganisatoren begonnen we online spelletjes te spelen door verveling. Langzamerhand werd de corona situatie serieuzer en moesten de horecagelegenheden sluiten”, zegt initiatiefnemer Aneeqah Tariq (21). Zij en haar vrienden wilden graag iets doen voor de horecazaken die een lastige tijd tegemoet gaan. „In onze sociale kring heeft iedereen veel tijd over. Toen hebben we dit concept bedacht. Daarnaast vinden we het ook leuk dat je nieuwe mensen kunt leren kennen.” Deelnemers kunnen prijzen winnen die ten goede komen van vier Utrechtse koffiezaken.

Woord voor Woord

Organisatoren Quentin Breger (links) en Bram Kraefft (rechts) met in het midden Mike Warner van MeeMaakPodium Schalkrijk / Foto: Dingemans.

Hiphopplatform Woord voor Woord moest hun bijeenkomsten in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk helaas schrappen vanwege het virus. Daarom bedachten de jonge organisatoren Woord voor Woord thuissessies. Waarin deelnemers online muziek met elkaar kunnen maken. Quentin Breger (28) en Bram Kraefft (20) zijn de bedenkers van deze (online) hiphop community. Iedere week bedenken ze een schrijfopdracht die ze via hun social media naar buiten brengen. „Beatmakers kunnen hun beats insturen die wij dan voor de opdracht gebruiken. Dan krijg je van alle deelnemers verschillende stijlen over dezelfde beat” , zegt Breger.

Volgens hem kunnen jonge muziekliefhebbers op deze manier creatief bezig blijven tijdens het coronavirus. „Zo kunnen we muziek blijven maken. Iemand die thuis zit kan makkelijk meedoen en iets inzenden.”De Haarlemer legt uit dat iedereen die zich geroepen voelt mee mag doen. „Of je nu rapt, dicht of zingt alle leeftijden en stijlen zijn welkom. Als het maar hiphop gerelateerd is.”

Huiskamer rave

Dansers Éryn Nieuwint, Dieuwertje Spek, Tessa Wouters en Rosa Allessie van collectief DansBlok tijdens een try-out van hun dansvoorstelling/ Foto: Vera Oosterom

Rosa Allessie (29) van danscollectief DansBlok legt uit dat ze als jong danscollectief druk bezig waren met hun dansvoorstelling OVER & OVER. „Die voorstelling gaat over het uitgaansleven.” Door de komst van het coronavirus moesten alle dansstudio’s sluiten en konden zij hun project niet afmaken. „Maar we zitten nog steeds in de partyvibe”, lacht ze. „Tijdens de repetities begonnen we de dag met een techno rave. Dat is een lekker begin van de dag en je kunt dan even helemaal los.”

Dat gevoel probeert het danscollectief nu naar de huiskamers te halen. „We hebben het idee dat iedereen momenteel een uitlaatklep nodig heeft. Zo creëren we een uitgaansavond thuis. Die ‘fuck corona party’s’ kunnen echt niet, maar op deze manier kun je toch even helemaal los gaan” , zegt Allessie. De dansers dagen iedereen uit zichzelf dansend te filmen op het liedje Void van Peter Horrevorts en maken hier een video van.

Corona Podcast

Lodewijk van der Meer (21) en Thomas kroes (22) maken een engelstalige podcast over allerlei initiatieven in Utrecht. „We proberen op een laagdrempelige en leuke manier mensen informatie over het coronavirus te geven. Daarbij kijken we ook heel erg naar de achtergrond binnen thema’s als economie, filosofie en politiek. Daarnaast belichten we veel lokale initiatieven en we proberen luisteraars te stimuleren om zelf actie te ondernemen.” Wil je graag meeluisteren? Klik dan hier.

Karaoke Dushi

De 18-jarige Rachelle de Graaf in haar eigen badkamer / Foto: Rob de Graaf

De 18-jarige Rachèlle de Graaf uit Hoorn organiseert een karaoke-evenement voor jongeren die worstelen met podiumvrees en onzekerheid. Vanwege het coronavirus kan dit initiatief helaas niet doorgaan, maar de jonge initiatiefnemer schakelt snel en bedacht de Karaoke Dushi Challenge @home. Ze roept iedereen op onder de douche of in bad het liedje Unwritten van Natasha Bedingfield te zingen en zichzelf te filmen. „Iedereen zit nu toch thuis en ik dacht: Hoe tof is het als we allemaal een video opnemen en hetzelfde liedje zingen in onze eigen badkamers? De resultaten delen we dan via social media. Ik hoop dat op deze manier jongeren zich minder vervelen en zichzelf durven te laten zien."