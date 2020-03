Zo ging de eerste dag op de rechtszaak over MH17

Het duurde vijfeneenhalf jaar en het strafdossier telt zo’n 36.000 pagina’s, maar het begin is er. Gisteren is het strafproces over de MH17-ramp begonnen.

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol waren de vier verdachten niet aanwezig. Drie Russen en één Oekraïner worden verantwoordelijk gehouden voor de ramp waarbij 298 mensen om het leven kwamen. De zitting was voornamelijk bedoeld als introductie.

De vier verdachten worden door het Openbaar Ministerie als hoofdrolspelers aangewezen. Volgens het OM zijn er nog meer mensen betrokken bij het vervoeren van de BUK-raket, waar het vliegtuig mee uit de lucht is geschoten. Tegen hen is op dit moment niet genoeg bewijs om tot vervolging over te gaan.

Namen van slachtoffers

Tijdens de zitting werden alle namen van de slachtoffers opgelezen. Sommige nabestaanden staken na afloop van het voorlezen hun duim op naar de officieren van justitie. De namen werden voorgelezen omdat de verdachten terechtstaan voor moord op alle inzittenden.

Het OM gaf tijdens de zitting aan waarom juist deze vier mannen nu terecht staan. „De bemanning van de BUK Telar drukte op de knop, maar deze vier verdachten hebben daarop aangestuurd om hun eigen belangen te dienen. Zij bespraken opgetogen dat er een vliegtuig was neergeschoten.”

Slechts een van de verdachten laat zich bijstaan door Nederlandse advocaten. De advocaten van de 53-jarige Oleg Poelatov zeggen dat de verdachte naar eigen zeggen niks te maken heeft met de vliegramp. „Het gevaar van dit proces zit in de wens om een schuldige aan te wijzen. Die wens kan onderdeel uitmaken van een zoektocht naar de waarheid, maar kan ook ten koste gaan van de waarheidsvinding.”

De advocaten gaven ook aan dat ze snappen dat hun uitspraken in het vervolg van het proces wellicht lastig kunnen zijn voor de nabestaanden. „Het is niet onze taak om voor of namens de slachtoffers te spreken. Het is onze taak om te spreken voor Oleg Poelatov. Dat zullen wij doen. Onze uitspraken kunnen confronterend zijn voor de nabestaanden, maar wij zullen zo veel mogelijk rekening houden met hun gevoelens en pijn.”

Spreekrecht

49 nabestaanden hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van hun spreekrecht. Zij zullen stuk voor stuk hun verhaal mogen houden in de rechtbank. 82 andere nabestaanden zullen een schriftelijke reactie indienen.

Advocaat Peter Langstraat sprak na afloop van het opnoemen van de namen van de slachtoffers. Langstraat staat een deel van de nabestaanden bij. „Wat we zojuist gehoord hebben is indrukwekkend. Het laat de impact zien op de Nederlandse samenleving en de families.”

De inhoudelijke behandeling tegen de verdachten in het MH17-proces zal tegen het einde van dit jaar en in het begin van volgend jaar plaatsvinden. De verwachting is dat de verdachten niet naar Nederland zullen komen.