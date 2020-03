Wraakkamer: geen nieuwe rechters in zaak Gökmen T.

Er komen geen nieuwe rechters in de strafzaak tegen Gökmen T., zo heeft de wraakkamer donderdag bepaald.

Het verzoek tot het wraken van de rechters kwam van een van de slachtoffers. Dat betekent dat de strafzaak tegen de 38-jarige Gökmen T. verder kan worden vervolgd.

Tweemaal overgehaald

Het verzoek de rechters te vervangen was gedaan door juridisch adviseur Karim Aachboun, die een van de passagiers van de tram in Utrecht bijstaat. Zijn cliënt zegt dat schutter Gökmen T. het pistool op hem richtte en tweemaal de trekker overhaalde. Het OM heeft T. in zijn geval echter alleen aangeklaagd voor bedreiging, niet voor poging tot moord.

Omdat het slachtoffer bij het gerechtshof daarover een klacht heeft ingediend en die zaak nog niet is behandeld, had Aachboun de rechtbank namens zijn cliënt gevraagd de strafzaak tegen T. aan te houden. De rechtbank weigerde dat echter. Volgens de juridisch adviseur werden regels daarbij „volkomen genegeerd".

Oorspronkelijk bericht

Een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht vorig jaar wil dat andere rechters de strafzaak tegen vermeend schutter Gökmen T. behandelen. Via zijn juridisch adviseur wraakte hij donderdagmorgen de rechtbank.

Volgens het slachtoffer merkt het Openbaar Ministerie hem ten onrechte niet aan als slachtoffer van poging tot moord, maar als slachtoffer van bedreiging. Om die reden stapte de man al naar het gerechtshof in Arnhem voor een klachtenprocedure en vroeg hij de rechtbank het proces aan te houden. Dat verzoek legde de rechtbank maandag naast zich neer. Daarop wraakte de man donderdag de rechtbank. Dat deed hij via zijn juridisch adviseur Karim Aachboun.

De advocaten van de slachtoffers van de tramaanslag zijn woedend over de wraking. Nadat Aachboun donderdagochtend zijn verzoek tot wraking indiende werd hij belaagd door boze advocaten. Voor zijn eigen veiligheid is hij door de parketpolitie vanuit een rechtszaal naar een aparte ruimte begeleid.

'Jammer, jammer'

Donderdag is de derde dag van de zitting tegen Gökmen T. Op de agenda staat onder andere het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Ook krijgt de 38-jarige Utrechter te horen welke straf er tegen hem wordt geëist.

De eerste twee dagen van de zitting verliepen rommelig. Zo werd de verdachte maandag door de voorzitter van de rechtbank uit de rechtszaal verwijderd nadat hij zijn eigen advocaat had bespuugd. Een dag later was het weer raak, toen moest T. de zaal verlaten nadat hij provocerend had gereageerd op slachtoffer verklaringen. Toen een jonge vrouw, die de tramaanslag had overleefd, na een emotioneel relaas zich tot de verdachte richtte en zei: „Gökmen, je hebt me niet verslagen", riep hij: „Jammer, jammer.''

Het waren de eerste woorden die T. sprak in de rechtszaal. Wel glimlachte hij regelmatig als nabestaanden en slachtoffers spraken over hun angst en verdriet. Volgens deskundigen is T. verminderd toerekeningsvatbaar, zij hebben tbs geadviseerd.

T. heeft bekend dat hij op 18 maart 2019 het vuur heeft geopend in en rondom een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hierbij kwamen vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. Het OM ziet de actie als een terreurdaad.