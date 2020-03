Worden de laatste MH17-slachtoffers nog geïdentificeerd?

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet dit voorjaar een laatste poging om twee Nederlandse MH17-slachtoffers te identificeren. Alleen van Gary Slok (16) en Alex Ploeg (58) is nog niets teruggevonden.

Bijna alle 298 omgekomen inzittenden van de raketaanslag op MH17 zijn geïdentificeerd. Binnenkort worden de allernieuwste technieken gebruikt om ook resten van de laatste twee slachtoffers te vinden, laat NFI-deskundige Arnoud Kal aan De Telegraaf weten.

Ultieme poging

„We hebben nog steeds botfragmenten van de rampplek, waar we toen geen dna uit konden halen. Mogelijk nu wel." Destijds was Kal ook al nauw betrokken bij de identificatie van stoffelijke resten. „We kregen duizenden monsters binnen van weefsel en splinters, maar ook persoonlijke spullen waar dna op kan zitten. Het is cruciaal in het rouwproces van nabestaanden dat hun dierbaren daarna ook worden geïdentificeerd. Op twee mensen na is ons dat gelukt. We geven niet op."

Alex' broer Piet Ploeg heeft een dubbel gevoel bij de 'ultieme poging' van het NFI. „Stel dat hij alsnog kan worden geïdentificeerd, maar de hoeveelheid lichamelijk materiaal is zo miniem, dat we als familie toch niks van hem overhouden?” Het is volgens hem extra ingewikkeld om niemand fysiek te kunnen begraven. „Stoffelijke resten horen thuis bij de families. Als dat in de praktijk onmogelijk blijkt, is dat extra bezwarend.”