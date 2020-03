Wat vinden we van vegamorfose KFC: 'Skiptisch' of kiplekker?

Wereldprimeur in Rotterdam. Wat vinden bezoekers van de KFC die voor de vegalegenheid is omgetoverd tot een kipvrij restaurant (voor een week)?

‘Veggie is the new black’ staat in dikke kapitalen op de ramen te lezen. Vier stratenmakers komen in hun fluorescerende hesjes naar buiten gesneld. „No chicken here”, schudden ze het Oost-Europese hoofd. Ze willen het ook niet proberen, „we work hard, we need real chicken.” Een voorbijganger leest de spitsvondige reclametekst op het bord (‘Error 404: Chicken not found’) die een glimlach op haar jonge gezicht tovert, zij wil het juist wél proberen. „Ik ben vega, snap je.”

Het Kentucky Fried Chicken restaurant aan het Binnenwegplein in Rotterdam heeft een wereldprimeur te pakken en serveert deze hele week geen kip: alles op het menu wordt vervangen door vegetarische opties. Waar de een eerst nog wat ‘skiptisch’ is, is een ander meteen enthousiast. Zeker de vegetariërs onder ons. „Ik las erover in de nieuwsbrief van Week Zonder Vlees”, vertelt een jongen die net z’n tanden in de net geïntroduceerde Chickenless Chicken Burger heeft gezet. Zeker een terugkomertje, „terwijl ik normaal niet eens van junkfood houd.”

Hoe meer lunchtijd nadert, hoe groter de rij wordt. Veel mensen hebben over de wereldprimeur die zelfs de internationale pers van India tot het VK haalde, gelezen. „We zijn speciaal helemaal uit Lelystad gekomen om te proeven.” Telefoons in de aanslag en #proevenmaar.

Het twaalfuurtje hier bestaat voor de meeste mannelijke bezoekers uit een bucket vol kip. Of nou ja, kip-tussen-aanhalingstekens dus. Een man eet de bodem er nog net niet bij op. „Smaakt goed, man’, smakt hij nog wat na, een kruimel prijkt in zijn zwart glanzende baard. „Ik proef wel dat het geen kip is, maar fuck dat, het is lekker en gezond, ja toch?”

Zelfs al zou je met je speurneus en kipradar de keuken inspecteren, of het personeel smeken om kip, deze week vind je hier de kip in de pot, bij wijze van spreken. Na deze week is het en/en. „KFC is voor iedereen, van truckers tot miljonairs. Maar ook voor carnivoor tot vegetariër, en ook voor vegans. Dan bestel je gewoon de burger zonder onze saus.” Met haar groene laarsjes, die ze „speciaal voor deze week” heeft gekocht, past Trix van der Vleuten, CMO KFC Northern Europe, mooi in het etablissement dat deze week helemaal groen is, afgezien dan van een rode muur in de hoek, waar het logo van Feyenoord op staat geschilderd. Sommige dingen moet je ook gewoon niet willen veranderen.

Foto: KFC

NOMNOMNOM staat zo’n duizend keer op de ramen geplakt, in het groen, en het personeel draagt groene petjes. Ja, deze KFC heeft er zin in. „Als we het doen, doen we het groot”, knikt Van der Vleuten, samen met haar team en een productinnovator het creatieve brein achter de tijdelijke ‘vegamorfose’. Het idee was er, het momentum ook („deze week leent zich er perfect voor”), „maar we zijn natuurlijk een franchise organisatie, dus moesten we nog iemand vinden die het zag zitten om mee te doen.”

Twee generaties De Kok, de grondleggers van de Nederlandse KFC, „kip stroomt door onze aderen."

En dat was franchisefamilie De Kok, uit Rotterdam. „M’n broer en ik hebben kip door onze aderen stromen. Onze pa was vijftig jaar geleden de allereerste die in Nederland een KFC-restaurant opende, wij hebben het stokje overgenomen.” Michel de Kok hoefde er geen moment over na te denken toen hij hoorde over het kipvrije restaurant-experiment. Met een grijns: „ik stak metéén m’n vinger op, dat doe ik wel vaker zonder nadenken!” Want natúúrlijk moest die wereldprimeur in Rotterdam zijn. „Hier gebeurt het nu, hoor. We zijn hot met toerisme, het songfestival is hier dit jaar, dus logisch dat de primeur ook hier is.” De drie letters zitten in zijn hart, net als die andere belangrijke Rotterdamse negen letters. „Ik zat zondag in het stadion toen het lanceringsfeestje in het restaurant was, maar had bijna geen oog voor Feyenoord, ik zat met m’n gedachten bij onze KFC. Ik ben supertrots dat we dit doen.”

Goedlachse toiletdame Sosa heeft de burger nog niet geproefd, vertelt ze tussen het schoonmaken van de blinkende wc-potten en handen-met-zeep-wassen -„dat doe ik nu elke vijf minuten”- door. Gaat ze ook niet doen, „ik eet alleen vis en fruit.” Haar collega’s die „de fake kip” al wel hebben gegeten, zijn enthousiast. Toppie, zegt een dame met groen petje op en steekt beide duimen omhoog. In de hoek zit een drietal met een kritische mond. Ze proeven alles van het menu, waarna alles uitgebreid wordt besproken en aantekeningen worden gemaakt op een laptop. Ze glimlachen mysterieus op de vraag wie ze precies zijn, waarna ze tussen neus en lippen, die nog wat na glimmen van de saus, wel een aantal verbeterpuntjes verklappen. „De burger vinden wij wat droog en minder bedraad dan de tender, die wat ons betreft weer een iets te dikke korst heeft. Maar we supporten deze missie heel erg, laat dat voorop staan.” Kwestie van smaak, drie scholieren verderop vinden die dikke korst juist „vet lekker.”

„Zit er geen kip in?” Lunchbezoeker Peter kijkt in z’n tortilla en snapt het even niet meer zo goed. „Dus daar discussieerden de mensen voor me in de rij over... Het was me nog helemaal niet opgevallen.”

Ook onze zuiderburen konden het experiment wel waarderen

Initiatiefnemer Week Zonder Vlees Isabel Boerdam eet al twee decennia geen vlees en noemt de KFC-producten „spannend en smaakvol.” Ze is blij met de actie. „KFC als mainstream merk bereikt een ongelooflijk brede doelgroep. De gemiddelde bezoeker hier zal niet snel voor een vleesvervanger kiezen in het schap van de supermarkt, maar dankzij deze actie verlagen ze zelfs de drempel voor de meest doorgewinterde vleeseter om dat wel een keer te doen.”

Of het als een fastfoodprikkel kan werken? Ze denkt van wel. „Als je ziet hoeveel publiciteit deze actie krijgt, kan het ook commercieel interessant zijn voor bedrijven om erop in te haken. Ik hoop echt dat ze er met twee gestrekte benen ingaan.”

Bij KFC’s buurman The Snack Corner Rotterdam staat intussen geen kip, toch blijft de verkoper vriendelijk lachen. „Wij hebben vega kroketten en vega delletjes, wil je proeven?”

„Ik ben gek op vlees en kan (wil) me geen borrel zonder bitterballen voorstellen. Maar ik houd minstens zo veel van nieuwe dingen uitproberen. En zo geschiedde. De smaak verraste me. De ene Chickenless Chicken Tender is gemaakt van tarwe en erwt eiwitten, de ander van algen en melk eiwitten. De burger bestaat uit Quorn, oftewel mycoproteïne van gefermenteerde paddenstoel. Klinkt misschien niet per se heel lekker, en toch is het dat wel. Kiplekker zelfs, ook zeker dankzij de saus van familie De Kok en de onveranderde ’11 herbs and spices’ receptuur. Goed nieuws voor eventuele vegahaters: na deze week verkoopt deze KFC gewoon weer hun oude vertrouwde kip, maar ook de vega-opties.”