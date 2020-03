Wagenborgen getroffen door aardbeving

In de buurt van het dorp Wagenborgen in de provincie Groningen is maandagmiddag een aardbeving met een kracht van 2,0 op de schaal van Richter gemeten. Het KNMI meldt dat de beving op 3 kilometer diepte was.

Aanvankelijk meldde het KNMI dat de beving een kracht van 2.1 had, maar dat werd vlak daarna bijgesteld naar 2.0.

De aardbevingen in de Groningen zijn al jaren een probleem en worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie. De beving in Wagenborgen is de tiende en zwaarste beving van dit jaar. De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter.

Zwaarste aardbeving

In 2012 vond in het dorp Huizinge de zwaarste aardbeving in Groningen plaats: deze had een kracht van 3.6. In 2018 vond er eveneens een aardbeving van 3.4 plaats, in het dorp Zeerijp. De dag na die beving kwamen er zo'n duizend meldingen van schade binnen.