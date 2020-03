Waarom een uitvaartverzekering vergelijken zo belangrijk is

Over je eigen dood denk je niet graag na. Zeker als je nog midden in het leven staat, is dat een ver-van-mijn-bed-show. Toch is het goed om op tijd na te denken over jouw uitvaart en hoe je dit wilt financieren en regelen.

Het is vervelend om na de dood jouw nabestaanden met de lasten te moeten opzadelen. Door zelf iedere maand een bedrag opzij te zetten voor een uitvaartverzekering is de uitvaart na je dood geregeld en hoeven nabestaanden zich hier niet druk over te maken.

Vormen van uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Op basis hiervan maak je je keuze wat voor soort verzekering het beste bij jou past. De kapitaal uitvaartverzekering en de natura uitvaartverzekering zijn de belangrijkste soorten. De derde soort is een combinatie hiervan.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering ontvangen nabestaanden na jouw overlijden een geldbedrag waarmee ze de uitvaart kunnen regelen. Zij kiezen zelf de uitvaartverzorger en vullen de uitvaart in. Dit doen zij op basis van de wensen die jij voor jouw dood kenbaar hebt gemaakt of naar eigen inzicht. De hoogte van het verzekerde bedrag heb je bij het afsluiten van de begrafenisverzekering bepaald. Soms is het bedrag niet voldoende voor de uitvaart en moeten nabestaanden bijbetalen. Het uitgekeerde bedrag hoeft overigens niet aan jouw uitvaart besteed te worden. Het voordeel van deze verzekering is de flexibiliteit en de vrije keuze voor de invulling van de uitvaart. Daar staat tegenover dat de premie voor de kapitaal verzekering vaak hoger is dan voor een natura uitvaartverzekering. Kies je voor een kapitaal uitvaartverzekering, bespreek dit dan met je nabestaanden en maak jouw uitvaartwensen kenbaar.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering neem je de zorg voor jouw uitvaart uit handen van de nabestaanden. Met deze verzekering ben je verzekerd voor een aantal standaard zaken, zoals de kist, de rouwkaarten, de uitvaartverzorger en de auto’s. In de verzekeringspolis staat precies beschreven hoe de uitvaart na je dood geregeld wordt. Hier heb je bij het afsluiten van je verzekeringspolis al over nagedacht. Nabestaanden worden op deze manier na jouw dood ontlast. Bij een natura uitvaartverzekering is het aantal uitvaartverzorgers beperkter. Je kiest voor een uitvaartverzorger die is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij. Wil je toch een andere uitvaartverzorger, dan moet je vaak bijbetalen. Het voordeel van deze verzekering is dat je zelf vooraf al veel geregeld hebt en dat de premie lager is dan bij andere uitvaartverzekeringen. Het nadeel van deze verzekering is de beperkte keuzevrijheid voor de uitvaartondernemer. Ook is het afsluiten van een natura uitvaartverzekering vaak niet meer mogelijk als je 60 jaar of ouder bent.

Combinatie uitvaartverzekering

Een natura verzekering biedt een aantal standaard diensten. Als je meer wilt, is het mogelijk om je hiervoor extra te verzekeren. Denk hierbij aan een mooiere kist. Je verzekert je bij de combinatie uitvaartverzekering voor een deel in natura en deels in geld. Nabestaanden kunnen hierdoor een deel van de uitvaart naar eigen inzicht invullen. De premie voor een dergelijke verzekering is relatief hoog.

Vergelijken loont

Nu je weet voor welke keuzes je staat bij het kiezen van een uitvaartverzekering kun je gericht op zoek naar een verzekeraar. De premies en voorwaarden verschillen per verzekeraar waardoor vergelijken loont. Op uitvaartverzekeringwijzer.net vind je meer informatie en vergelijk je eenvoudig verschillende uitvaartverzekeringen met elkaar.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)